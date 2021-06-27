Lüks araçlarda sahte jantlara dikkat

Araç ticareti yapan bazı dolandırıcılar, orijinal jantları yüksek fiyatlarla elden çıkarıp, yerine sahte jant koyup araçları satışa çıkarabiliyor...

Premium segmentteki araçlarda en önemli unsurlardan birisi şüphesiz donanım listesi.

İkinci el değerini artıran ve görünümü değiştiren büyük çaplı alüminyum alaşımlı jantlar, lüks otomobillerin albenisini artırsa da birçok ikinci el aracın Uzakdoğu menşeli sahte jantlarla donatıldığı konusunda da uyarılar sezkonusu.

"Hiçbir testten geçmiyorlar"

Fiyatları 30 bin lira ile 100 bin TL arasında değişen Orijinal ekipman üretim jantlar yerine 10-15 bin TL değerindeki taklit jantlarla donatılan bu araçlar, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Konuyla ilgili olarak Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Donanıma uygun olmayan, üreticinin önerdiği ebatlardan daha büyük janta sahip lüks araçlara şüpheyle yaklaşılmasında fayda var. Hiçbir testten geçmeyen sahte jantlar, herhangi bir çukurda veya kasiste kolayca kırılarak aracın yol tutuşunu kaybetmesine, dolayısıyla çok tehlikeli sonuçları olabilecek kazalara yol açabiliyor." açıklamasında bulundu.

Daha sportif görünüm adına...

Premium araçlara servis hizmeti verilirken lüks otomobillerdeki jant seçimiyle ilgili yapılması gerekenlerin de bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar birçok araç sahibinin, daha sportif bir görünüm için 18-19-20-21 inçlik jant seçimleri yaptığını, fakat maliyet kaygısı sebebiyle ucuz alternatifleri olan sahte jantları tercih ettiğine vurgu yapıyor. Araç alım satımıyla uğraşanların da daha yüksek fiyat etiketiyle aracı satışa çıkarmak adına bu yolu tercih ettiği belirtiliyor.

30 ile 100 bin TL arasında değişiyor

Piyasa fiyatı 30 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen büyük ebatlı Orijinal ekipman üretimi lüks araç jantları, güvenlik standartlarını karşılarken, 10-15 bin TL'ye satılan "replika" jantlar, üreticilerin orijinal jant tasarımlarını kopyalayarak Uzakdoğu ülkelerinde düşük teknolojiyle üretiliyor. Hafiflik için yüksek teknoloji ve teknikle üretilen OEM jantlar, otomobillerin yol tutuş kabiliyetini ve konfor seviyesini artırırken, sahte jantlar ağırlıkları ve yanlış alaşım kullanımı sebebiyle konfor ve yol tutuş seviyesini düşürüyor.

Orijinal jant seçimi önemli

İkinci el premium segment araç satın almayı düşünenlerin, ruhsatta belirtilen donanımla dış görünümün eşlenip eşlenmediğine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Erdem, değerlendirmesinde şunlara vurgu yaphıyor:

"Özellikle ülkemizde daha albenili bir görünüm ve daha pahalı fiyat etiketi için, standart donanımlı A3, A4, 1-3-5 Serisi, A-C-E Serisi gibi otomobiller, el yordamıyla S-Line, M Paket, AMG Paket'e dönüştürülüyor. Üreticinin önerdiği ebattan daha büyük bir jant kullanılmışsa, jantların sahte olup olmadığına tüketiciler dikkat etmeli.

Yine büyük jantlar, ülkemiz yol koşulları sebebiyle kolayca kırılıp eğilebileceği için geçmişte kaynak yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Araç ticareti yapan bazı dolandırıcılar, orijinal jantları yüksek fiyatlarla elden çıkarıp, yerine sahte jant koyup araçları satışa çıkarabiliyor. Hiçbir testten geçmeyen sahte jantlar, herhangi bir çukurda veya kasiste kolayca kırılarak aracın yol tutuşunu kaybetmesine, dolayısıyla çok tehlikeli sonuçları olabilecek kazalara yol açabiliyor. Bu tür kazaların yüzlerce örneği mevcut. Yüksek mühendislik ürünü lüks araçlara yakışacak, OEM jantlar tercih etmeye özen göstermenizi tavsiye ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.