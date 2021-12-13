DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mutfakta kullandığınız eşyaların son kullanma tarihini biliyor musunuz?
Ermenistan’la normalleşme adımları
Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Muslera'nın durumu nasıl?
AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı
Asgari ücret: Komisyondaki uzlaşma ne anlama geliyor?
Aşı gebeyi ve çocuğunu etkiler mi? Aşı olunan gün sigara içebilir mi?
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?
Yeşil çaylı maske sayesinde siyah noktalarla vedalaşın!
Beşiktaş, Önder Karaveli’ye emanet
Kısa sürede acıkmanızın sorumlusu yediğiniz besinler olabilir!
POMEM başvuruları ne zaman? 28. dönem POMEM alım tarihi ve başvuru şartları
Sincar’da kritik gelişmeler
Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!
TCMB Swap anlaşması ile neyi amaçlıyor? Hangi ülkelerle Swap anlaşması yapıldı?
Bitkisel protein kaynakları neler?

TIMETURK / YAŞAM / Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!

Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!

Aracınız lüks olursa lastiğiniz de sağlam olur mu? Kış lastiği uygulaması devrede. Kış lastiği uygulaması nedir? Kış lastiği kullanmamanın cezası nedir? ESP sistemi kış şartlarında yeterli koruma sağlıyor mu ? ESP nedir?

1 Saat Önce
2021-12-13 21:12:16
Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!

Kış lastiği uygulaması devrede. Kış lastiği uygulaması nedir? Kış lastiği kullanmamanın cezası nedir? ESP sistemi kış şartlarında yeterli koruma sağlıyormu ? ESP nedir?
İşte bunların cevabı ve lastik kullanımına dair bilgiler...
Hava şartlarının iyiden iyiye zorlaştığı kış aylarına girdiğimiz dönemde,lüks araç sahipleri için bazı uyarılarda bulunuldu. Birçok lüks araç sahibinin lastik konusunda yeterli bilince sahip olmadığı bir gercçek.

Arkadan itişli araçlarda durum bariz

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Milyonlarca TL'ye satın aldığınız premium bir araç, zeminle tek ilişkisi olan lastikler sebebiyle fonksiyonsuz hale gelebiliyor. Özellikle arkadan itişli otomobillerde bu durum daha net ortaya çıkıyor. 7 derecenin altındaki her hava şartında sürücülerin kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor. Bu yüzden kar lastiği değil, kış lastiği olduğunu tekrar belirtmekte fayda var." dedi.

Hangi hava şartlarında kullanılıyor?

Küresel ısınmanın etkisiyle her yeni kış mevsimi daha zorlu geçiyor.Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında, yaz lastiği içinde barındırdığı maddelerin özelliğini kaybdiyor.
Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş dengesini bozuyor, fren mesafesini uzatıyor. Dört tekerlekten çekişli de olsa kış lastiği kullanarak kendinizi, sevdiklerinizi ve trafikteki diğer kullanıcıları koruyabilir, aynı zamanda otomobilinizin potansiyelini kaybetmeyerek keyifli sürüşler yapabilirsiniz.

Kış lastiği uygulaması nedir?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Kış lastiği cezası ne kadar?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek

ESP'nin faydası nedir?

ESP sistemi de faydasız kalabiliyor.Daha zorlu şartlar için bagajınızda bir zincir seti bulundurmak hiç beklemediğiniz bir anda hayatı kolaylaştırır. Sürücülerin aynı zamanda reflektör ve çekme halatı bulundurmasını tavsiye ediliyor.

ESP nedir?

Elektronik stabilite programı, ABS yani kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ve patinaj önleme sistemi anlamına gelen ASR ile birlikte çalışıyor. Bu iki sistemin var olduğu araçlarda ESP, 5 farklı donanımla organize şekilde çalışarak gereken durumlarda devreye giriyor. Program bu donanımlara ek olarak, sürücünün sürüş davranışlarını ve araçtan beklentilerini de sürekli analiz ediyor ve bunlar arasındaki herhangi bir sapma anında sürüş standartlarını koruma görevini üstlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş