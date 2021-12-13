Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!

Aracınız lüks olursa lastiğiniz de sağlam olur mu? Kış lastiği uygulaması devrede. Kış lastiği uygulaması nedir? Kış lastiği kullanmamanın cezası nedir? ESP sistemi kış şartlarında yeterli koruma sağlıyor mu ? ESP nedir?

Kış lastiği uygulaması devrede. Kış lastiği uygulaması nedir? Kış lastiği kullanmamanın cezası nedir? ESP sistemi kış şartlarında yeterli koruma sağlıyormu ? ESP nedir?

İşte bunların cevabı ve lastik kullanımına dair bilgiler...

Hava şartlarının iyiden iyiye zorlaştığı kış aylarına girdiğimiz dönemde,lüks araç sahipleri için bazı uyarılarda bulunuldu. Birçok lüks araç sahibinin lastik konusunda yeterli bilince sahip olmadığı bir gercçek.

Arkadan itişli araçlarda durum bariz

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Milyonlarca TL'ye satın aldığınız premium bir araç, zeminle tek ilişkisi olan lastikler sebebiyle fonksiyonsuz hale gelebiliyor. Özellikle arkadan itişli otomobillerde bu durum daha net ortaya çıkıyor. 7 derecenin altındaki her hava şartında sürücülerin kış lastiğine geçiş yapması gerekiyor. Bu yüzden kar lastiği değil, kış lastiği olduğunu tekrar belirtmekte fayda var." dedi.

Hangi hava şartlarında kullanılıyor?

Küresel ısınmanın etkisiyle her yeni kış mevsimi daha zorlu geçiyor.Sadece karlı havalarda değil, tüm yağışlı ve 7 derecenin altındaki hava şartlarında, yaz lastiği içinde barındırdığı maddelerin özelliğini kaybdiyor.

Lüks otomobilim var, çok iyi yol tutuyor diye güvenmeyin. Yanlış lastik seçimi tüm hareket kabiliyetinizi elinizden alıyor, yol tutuş dengesini bozuyor, fren mesafesini uzatıyor. Dört tekerlekten çekişli de olsa kış lastiği kullanarak kendinizi, sevdiklerinizi ve trafikteki diğer kullanıcıları koruyabilir, aynı zamanda otomobilinizin potansiyelini kaybetmeyerek keyifli sürüşler yapabilirsiniz.

Kış lastiği uygulaması nedir?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Kış lastiği cezası ne kadar?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek

ESP'nin faydası nedir?

ESP sistemi de faydasız kalabiliyor.Daha zorlu şartlar için bagajınızda bir zincir seti bulundurmak hiç beklemediğiniz bir anda hayatı kolaylaştırır. Sürücülerin aynı zamanda reflektör ve çekme halatı bulundurmasını tavsiye ediliyor.

ESP nedir?

Elektronik stabilite programı, ABS yani kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ve patinaj önleme sistemi anlamına gelen ASR ile birlikte çalışıyor. Bu iki sistemin var olduğu araçlarda ESP, 5 farklı donanımla organize şekilde çalışarak gereken durumlarda devreye giriyor. Program bu donanımlara ek olarak, sürücünün sürüş davranışlarını ve araçtan beklentilerini de sürekli analiz ediyor ve bunlar arasındaki herhangi bir sapma anında sürüş standartlarını koruma görevini üstlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.