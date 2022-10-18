Lotus Medya Organizasyon Çorlu da faaliyete başladı..

Lotus Medya Organizasyon, organizasyon anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

Düğün, nişan, doğum günü, çekim platosu gibi hizmetleri tek noktaya toplayan Lotus Medya Organizasyon Tekirdağ/Çorluda faaliyete başladı. Düğün,nişan telaşında olan müşterilerine zamandan tasarruf ettiren bu hizmet Çorlu da büyük ilgi gördü.

Vizyonu en hızlı şekilde en iyi hizmeti sağlamak olduğunu söyleyen Lotus Medya Yöneticisi amaçlarının tüm Marmara bölgesine hizmet sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi ve çiftlerimizin özel gününde yanlarında olmak bize güç veriyor diyerek sözlerini noktaladı.