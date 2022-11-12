Longevity Serum Cildinize Parlaklık Katacak

OXO Global için özel olarak tasarlanan kozmetik serisinin cildinize parlaklık katacak ürünü Longevity Serum ile tanışın.

OXO Global için dermatologlar tarafından özel olarak geliştirilen Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım serisi, cildinizin gençlik ışıltısı ve parlaklık kazanmasına yardımcı oluyor. Cilt Aydınlatıcı, Yüz Temizleyici ve Longevity Serum'dan oluşan bu özel seri, cildinizin daha pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. OXO Global Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım serisi, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü de azaltıyor.

Cildinize Longevity Serum Dokunuşu

Özel formüle edilen yaşlanma karşıtı Anti Aging Longevity Serum, cildinizde oluşan çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmaya ve cilt rengini eşitlemeye yardımcı olur. Cilt dokusunu ve elastikiyetini geliştirmeye katkıda bulunur. Cildin pürüzsüzlüğünü arttırarak sıkılaşmasına yardım eder. Cildinizin ihtiyaç duyduğu besleyiciliği sağlarken, cildinizin yenilenmesini destekleyen Longevity Serum ile daha eşit görünümlü bir cilt tonuna kavuşabilir, renk farklılıklarından arınarak, pürüzsüz ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Basit Adımlarla Etkili Güzellik

Longevity serumu cildinizi uygun bir yüz temizleyici ile temizledikten sonra yüzünüze ve boynunuza ufak bir miktar uygulamanız yeterli olacaktır. Serumu dairesel hareketlerle eşit şekilde masaj yaparak yedirerek sabah ve gece günde iki kere kullanabilir sonuçları aynada izleyebilirsiniz.

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