Little Lu Kurucusu Erkan Bezginsel: “Lüx Nargile Hizmeti Sunuyoruz!”

Almanya’da lüx nargile hizmeti sunduklarını belirten Little Lu Kurucusu Erkan Bezginsel, “Nargile bar olarak hizmet verdiğimiz için geniş bir hizmet ağına sahibiz. Bunun yanı sıra şubeleşme noktasında da titiz bir çalışma içerisindeyiz. Kaliteli hizmetimizi Almanya’nın tamamına ulaştırmak istiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Nargile bar olarak iki farklı şubesi üzerinden müşterilerini ağırlayan Little Lu Kurucusu Erkan Bezginsel, “Biz, nargile bar olarak hizmet vermekte ve hizmetimizin kalitesiyle ön plana çıkmak istemekteyiz. Biliyorsunuz nargile insanların ilgisini çeken içecekler arasında yer alıyor. Bu nedenle özellikle son dönemlerde nargile kafelere yönelimin arttığını söylemek mümkün. Birçok nargile kafenin benzer hizmet anlayışına sahip olması, insanların farklı konseptler aramasına neden oluyor. Bu konuda müşterilerin isteklerini iyi bir şekilde analiz ettiğimiz için müşterilerimizden olumlu yorumlar aldığımızı söyleyebilirim.”

Nargile Bar Olarak Hizmet Verdiğimiz için Geniş Bir Hizmet Ağına Sahibiz

Nargile bar olarak hizmet verdiklerini belirten Erkan Bezginsel, konuyla ilgili açıklamalarında genel olarak şu sözlere yer verdi: “Nargile bar olarak hizmet veriyoruz. Müşterilerimize farklı aromalarla tatlandırılan nargileler sunmakla birlikte çok özel lezzetler de sunduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle baklava, sushi gibi farklı lezzetleri bir araya getiriyoruz. İnsanlar, nargile barımızda konfor ve lükse bir arada sahip oldukları için mekânda uzun süre kalmayı tercih ediyor. Bu durum bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü müşterilerimizden destek alarak çalışmalarımızı geliştirme şansı elde ediyoruz.”

İlk Şubemizi 2015 Yılında, İkincisini de 2021'de Açtık

İlk şubelerini Almanya'da 2015 yılında, ikinci şubelerini ise 2021 yılında açtıklarını belirten Erkan Bezginsel, konu hakkındaki açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Almanya'nın Ludwigshafen kentinde ilk şubemizi 2015 yılında açtık. Verdiğimiz hizmete yönelik müşterilerimizden gelen olumlu yorumlar, bizim için çok önemliydi. Çünkü bu sayede sunduğumuz hizmeti geliştirme şansı elde ettik. 2021 yılında ikinci şubemizi Mannheim'da açtık. Böylelikle şubeleşmeye giderek kaliteli hizmetimizi geniş bir alana yayma şansı elde ettik ve insanların lüks ve konfora aynı anda ulaşmasını sağladık. Şu anda da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Nargile bar olarak farkımızı hissettirmek bizim temel hedefimiz.”

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