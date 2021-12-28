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LGBTQ, Filistinliler... Herkes o başpiskoposun yasını tutuyor
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LGBTQ, Filistinliler... Herkes o başpiskoposun yasını tutuyor

Güney Afrika’da hayatını kaybeden Nobel Barış Ödülü sahibi Başpiskopos Desmond Tutu için tüm dünyada yediden yetmişe birçok insan yas tutuyor.

2 Saat Önce
2021-12-28 23:48:51
LGBTQ, Filistinliler... Herkes o başpiskoposun yasını tutuyor

LGBTQ topluluklarından Filistinlilere ve iklim adaleti savunucularına kadar desteklediği gruplardan birçok kişi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlar aynı şeyi yapıyor.

 

Tutu, Güney Afrika'da on yıllardır kurumsallaşmış ayrımcılığın ve ırkçılığın sona erdirilmesine yardım etmesi ve ardından gelen hakikat ve uzlaşma komisyonuna başkanlık etmesiyle tanınıyor.

 

LGBTQ SAVUNUCULUĞU

 

Tutu'nun Güney Afrika'nın ahlaki pusulası olarak kazandığı saygı, onu Afrika'nın en önemli LGBTQ müttefiklerinden biri yaptı.

 

Önde gelen bir LGBTQ savunma grubu olan İnsan Hakları Kampanyası'nın geçici Başkanı Joni Madison, Tutu'nun "güçlü müttefikliğinin asla unutulmayacağını" söyledi.

Madison, "Sonsuza kadar minnettarız" diye tweet attı.

 

Tutu, cinsiyet ayrımcılığının vokal bir rakibi ve LGBTQ topluluğunun destekçisiydi. Birleşmiş Milletler'in Hür ve Eşit kampanyasının aktif bir katılımcısıydı.

 

2007'de BBC'ye verdiği bir röportajda şunları söyledi : "Eğer Tanrı, dedikleri gibi, homofobikse, ben o Tanrı'ya tapmazdım." Yıllar sonra cehenneme atıfta bulunarak, "Homofobik bir cennete gitmeyi reddederdim ... Yani başka bir yere gitmeyi tercih ederim" diye ekledi.

 

FİLİSTİN HAKLARI

 

Tutu ayrıca Filistin halkının haklarının sesli savunucusuydu ve Gazze ve Batı Şeria'daki politikacılar mücadelelerinde bir müttefik olarak merhum başpiskoposun yasını tuttular.

 

Filistin'in Birleşik Krallık Misyonu başkanı Husam Zomlot, "Desmond Tutu'yu her zaman Güney Afrika ve Filistin'de insan hakları ve eşitlik için en cesur ve ilkeli savaşçılardan biri olarak hatırlayacağız" dedi.

 

Eski Filistin Yüksek Eğitim Bakanı Hanan Ashrawi, Tutu'nun "insanlığı ve merhameti, adalet ve özgürlük için ortak mücadelemizde yalnızca cesareti ve ilkeli bağlılığı ile eşdeğerdir" diye tweet attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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