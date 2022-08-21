Levent Gültekin Kimdir, Nerelidir? Levent Gültekin Kariyeri

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Levent Gültekin Kimdir?

Levent Gültekin kim? Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Aslen Kürt asıllı olan Levent Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine Ardahan'ın Göle ilçesinde devam etti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans eğitimini tamamladı. Gültekin ardından Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Levent Gültekin ardından Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla ilk gazetecilik deneyimini elde etmiş oldu. Gültekin, yaklaşık olarak beş yıl farklı görevler aldı. Bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürlüğü yaptı.2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı. Bu derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. Levent Gültekin ardından internet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta. Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir. Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır. Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

Levent Gültekin Yazdığı Kitaplar

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı), Doğan Kitap (2015)

Onurlu Çıkış (İdeolojik Mahalleden Türkiye'ye), Doğan Kitap (2017)

Levent Gültekin Saldırıya Uğraması

Levent Gültekin 8 Mart 2021 tarihinde, Halk TV'de katılacağı programa giderken bir grubun fiziksel saldırısına uğradı. Olayla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 22 Mart 2021 tarihinde üç kişi gözaltına alındı.