Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan açıklama

Athena grubunun sevilen ismi Hakan Özoğuz, lenfoma kanser hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından, 'Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldi' açıklamasını yaptı ve 'Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz' dedi.

Athena grubunun sevilen ismi Hakan Özoğuz'un lenfoma kanseri olduğunun öğrenilmesi ile büyük üzüntü yaşandı. Sağlık durumuyla ilgili yorumların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özoğuz, “Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı. Paylaşıma binlerce yorum yapıldı ve sanatçıya iyi dileklerde bulunuldu.

VÜCUDUN SAVUNMA MEKANİZMASI

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanser nedeniyle kontrolsüz büyümesi anlamına geliyor. En sık vücudun en önemli savunma mekanizmalarından lenf bezlerinde görülüyor. .