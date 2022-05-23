Lenfödem tedavisinde Dr. Karaaltın klinikte

Lenfödem olarak adlandırılan halk arasında fil hastalığı, sebebi tam olarak bilinemeyen, son yıllarda farkındalığı artarak dikkatleri üzerine çeken hastalıklardan birisidir.

Bu konu hakkında Dr. Karaaltın Klinik kurucusu Doktor Mehmet Veli Karaaltın geliştirmiş oldukları teknik hakkında şu bilgileri paylaştı; “Lenfödem, genellikle kol veya bacaklardan birinde, bazen de her ikisinde birden görülebilen şişkinlik ile kendisini gösteren bir lenfatik dolaşım bozukluğudur. Bu hastalık vücuttaki estetik görüntüyü bozar ve günlük yaşamı olumsuz etkiler. Bunun sonucu olarakta fil hastalığı hastaları sosyal, fizyolojik ve psikolojik anlamda çok ciddi etkilendiğini ve günlük yaşantılarını sürdüremediklerini görürüz. Bu sebeple hastalık teşhis edildiği andan itibaren tedavi süreci derhal başlatılmalıdır. Lenf ödem hastalığı 1,2,3 ve 4 evre olarak sınıflandırılır. Evre 1 ve 2 de genellikle hastalar fizik tedavi bölümünün kompresyon ve masaj tedavisi ile desteklenir ve hasta takip edilir. Bu hastalık progresif bir hastalık olduğundan ilerleyen yıllarda takip edilip evre 3 seviyede ameliyatı gerçekleştirmek hastalığın kontrolü açısından çok önemlidir. Tedavinin geciktirilmesi hastalarda daha ciddi komplikasyonların gelişimine zemin hazırlar.”



Dr. Karaaltın Klinik kurucusu Doktor Mehmet Veli Karaaltın sözlerine şöyle devam etti; “Karaaltın Klinik olarak ileri evre lenf ödem hastalarının tedavilerinde yetersizlik nedeniyle günlük yaşamlarının neredeyse imkansız hale geldiğini gördükten sonra bu konuya biraz fazla mesai harcayarak , dünyada hali hazırda yapılmakta olan tek seviye lenf nodu naklini modifiye ettik. Bu modifiye lenf nodu nakli ameliyatının içeriğine öncelikle;



1-Dünyada ilk ve tek, Karaaltın Klinik doktorları olarak, tek seansta gerçekleştirilebilen 3 seviyeli lenf nodu naklini uyguladık.

2-Yine aynı seansta dünyada ilk ve tek olarak ICG kamera eşliğinde lenf damarları görüntülenme tekniğini ekledik.



Dr. Karaaltın Klinik, tek seansta Lenfatik damar onarımları ve lenfatik şant ameliyatını hibrit olarak gerçekleştirerek bu hastalığın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı başarmıştır. Bu ameliyat sayesinde, hastalığın evresine göre hastaya %50-60 oranında bir fayda sağlarken, aslında bu hastalığın progresini durdurmak en önemli başarıdır. Artık özellikle scrotal lenf ödemde bu ameliyatın çok iyi sonuç verdiğini söylemek Karaaltin Klinik olarak bizleri çok gururlandırmaktadır.”