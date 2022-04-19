Lema Clinic ile Mükemmel Gülüş

Mükemmel bir gülüş için diş ve diş eti sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirten Lema Clinic Kurucusu Polen Akkılıç, “Mükemmel gülüş için insanların var olan diş ve diş eti sorunlarını gidermesi gerektiğini ifade etmek mümkün. Ağızdaki problemler, insanların çok daha estetik bir gülüşe ulaşmalarını sağlıyor.” İfadelerinde bulundu.

Lema Clinic olarak yenilikçi teknoloji kullandıklarını ifade eden Polen Akkılıç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz diş sağlığı çok önemli. Çünkü ağız ve dişlerde meydana gelen sorunlar, farklı sağlık sorunlarına da neden olabilir. En basit diş sorunu olarak çürük görülse de diş çürükleri bile zamanında tedavi edilmediğinde farklı sorunları beraberinde getiriyor. Bu nedenle var olan sorunların zamanında giderilmesi ve tedavi edilmesi çok önemli. Lema Clinic olarak uzman ekibimizle birlikte hastalarımızın mükemmel bir gülüşe ulaşmaları için titiz bir çalışma içerisinde oluyoruz. Bunun için hastalarımızın var olan diş ve diş eti sorunlarını belirliyor, sorunlar hakkında açıklamalarda bulunuyoruz. Biz, hastalarımıza gerekli tedavilerle ilgili bilgilendirmeyi zamanında yaptığımız için hastalarımızın onaylaması durumunda tedavi uygulamalarına zamanında başlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz uygulamaların her biri, hastalarımızın estetik ve sağlıklı gülüşe ulaşmasını sağlamak. Bunun için yenilikçi ve teknolojik çözüm yöntemleri üzerinden çalışmalar içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim.”

“Düzenli Diş Muayenesi Çok Önemli”

Diş ve diş eti sağlığı için düzenli diş muayenesinin öneminden bahseden Polen Akkılıç, “Bu tür muayeneler sırasında, daha sonra meydana gelebilecek sorunları tespit ediyor ve bu sorunlara yönelik çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Biliyorsunuz diş ve diş eti sorunları, insanların beslenmesini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bunun yanı sıra sağlıklı gülüşün de olumsuz bir şekilde etkilendiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Lema Clinic olarak biz Gülüş Tasarımı, Şeffaf Plaklar ve Implant Tedavisi alanlarında hizmet vermekte ve hastalarımızın istedikleri gülüşe kısa sürede ulaşmasını olanaklı hale getirmekteyiz. Uzman bir ekibe sahip olduğumuz için uygulamaları çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra hastalarımızla iyi bir iletişim de kurmakta ve bu sayede hastalarımızın bizden taleplerini çok iyi bir şekilde anlamaktayız. Çalışmalarımıza yenilikçi yöntemlerle devam ettiğimizi söyleyebilirim.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı. .