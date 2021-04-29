DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'de günlük bilanço: 373 ölüm, 28 binden fazla vaka
28 bin 817 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti
Sokak kısıtlaması ile ilgili merak edilenler… Bakanlık yanıtladı
İçişleri Bakanlığı kapanma ile soruları yanıtladı… İşte merak edilenler
Cezayir AFP'ye tepki gösterdi
Türkiye, NATO bünyesinde Mısır'a uygulanan vetosunu geri çekti
İsrail bu kez Hristiyanları engelledi
Hindistanlılar Kovid'e karşı çareyi büyücülerde arıyor: Kızgın demirlerle dağlanıyorlar
Pazar günü nöbetçi eczaneler açık mı? Tam kapanmada nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
ABD'nin Newark şehrinde Müslüman kadın polisler başörtüsüyle görev yapabilecek
Bir kulüp daha TFF 1. Lig'e veda etti
Irak: Güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 18 kişi öldü
Saç dökülmesi: Ardındaki gerçek sebepler ve en iyi çözüm yöntemi
Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes konusunda uzlaştı
McGurk'ün de yer aldığı ABD’li heyet Orta Doğu turuna çıkıyor

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

BURSA

20:05

04:20
20:05
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:50

04:06
19:50
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:33

03:50
19:33
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
19:16
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:02

03:32
19:02
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:07:00

İftar vakti

ANKARA

19:50

04:06
SAHUR
19:50
İFTAR

ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

LC Waikiki'den 25 bin yetime bayramlık

LC Waikiki, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.04.2021 00:28:05
LC Waikiki'den 25 bin yetime bayramlık

Ülkemizin önde gelen giyim firmalarından LCWaikiki, bu Ramazan Bayramı'nda da yetimleri unutmadı.

Firma, İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Türkiye'nin en büyük hazır giyim markalarından olan malum firmamız bu bayram da yetimleri unutmadı. Malum firmamız İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık hediye etti." ifadelerini kullandı.

E0AhriMWUAc0ZcQ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan