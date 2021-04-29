LC Waikiki'den 25 bin yetime bayramlık
LC Waikiki, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.
Ülkemizin önde gelen giyim firmalarından LCWaikiki, bu Ramazan Bayramı'nda da yetimleri unutmadı.
Firma, İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık kıyafet hediye etti.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Serkan Nergis, "Türkiye'nin en büyük hazır giyim markalarından olan malum firmamız bu bayram da yetimleri unutmadı. Malum firmamız İHH aracılığıyla 25 bin yetime bayramlık hediye etti." ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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