Lastikte zaman ve zemin ayarı

Yaz aylarında uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken lastiklerin hava basıncını 2 PSI arttırın. Dış derinliği 1.6 mm.'ye düşen lastikleri mutlaka değiş

Tüm sürücüler için araç lastiğinin kullanımı önemli. Lastiğin ömrünü uzaltıp kısatmak elinizde olsa da belli bir aşamadan sonra lastiğin de değiştirilmesi kaçınılmaz oluyor

Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin. Bozuk şartlarda yüksek hız yapmayın. Lastiğinizi kaldırım kenarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının. Yaz aylarında uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken lastiklerin hava basıncını 2 PSI arttırın. Dış derinliği 1.6 mm.'ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin. Çekişin olumsuz etkilenmemesi için kışın diş derinliğinin 3 mm'den az olmamasına dikkat edin....

Saklamak mı istiyorsunuz?

Araç lastiklerinizin uzun ömürlü olması için daima kuru, serin ve iyi havalandırılmış depolama alanlarında depolayın. Depolama alanlarında rutubet, asit, petrol türevleri, yağ, gres ve benzeri kimyasal maddelerin bulunması lastik ömrünü kısaltır. Lastikler yüksek sıcaklık altında olmamalı ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalı. Depolama alanlarında elektrik motorları gibi ozon yayan kaynakları çalıştırmayın. Aydınlatma için floresan ışık kullanmayın.

Lastiklerin istifine özen gösterin. Kısa süreli depolamada lastiklerinizi yatay olarak ve üst üste 1.20 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirin. Uzun surely depolamada, lastiklerinizi palet çatalları üzerinde dik pozisyonda olmasına dikkat edin. Zemine asgari 10 santimetre mesafede yerleştirerek, olası şekil bozukluklarını engellemek için de ayda bir defa lastiklerinizi döndürün.

Satın alma aşaması

Lastik satın alırken uzun ömürlü saklama koşullarını göz önünde bulundurmanız yararınıza olur. Satın aldığınız ya da alacağınız lastik 2 yıl önce üretilmiş ve doğru şekilde muhafaza edilmişse lastiğiniz 8 yıllık ömrü var demektir. Ancak lastiğiniz ömür süresi yine sizin dikkat etmeniz gereken doğru kullanım şartlarına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Aracın en önemli noktalarından biri olan lastiklerinizi güvenli noktalardan ve testleri yapılmış ürünlerden yapmanız yararınıza. Lastik ömrü olarak ise 10 yıllık bir süre kritik bir aşama.Elbette ciddi yıpranma ve kullanım durumuna göre diş kalınlık ve derinliği de baz alınmalı.

Ömrünü uzatabilir misiniz?

Lastiği oluşturan kimyasallar zaman içinde kullanım ve depolama koşullarına bağlı olarak değişim göstermekte ve her türlü sarf malzemesi gibi ilk günkü özelliklerini kaybetmektedir. Alacağınız önlemler ve düzenli kontrollerle lastiğinizin ömrünü uzatabilirsiniz.

Japon Otomobil Lastikleri Üreticileri Birliği'nin (JATMA) açıklamasına göre;

"Binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastikler üretim tarihinden sonra 10 yaşını doldurmuşsa gözle görünür herhangi bir hasara ya da şekil bozukluğuna sahip olmasa da, diş dibi derinliği kullanım için yeterli gözükse dahi denilen ile değiştirilmelidir."

JATMA, tüm lastik kullanıcılarına kullandıkları otomobil üreticisinin araç kullanım kılavuzlarında yer alan tavsiyelerini dikkate almalarını ve benimsemelerini tavsiye etmektedir. Lastiğinizin ömrünü uzatmak ve kalitesini koruyabilmek için birkaç önlem almanızda fayda vardır.

Lastik Ömrünü Uzatma Önerileri

Lastiklerinizi günlük olarak incelemeniz lastik ömrü açısından alacağınız ilk ve en önemli önlem. Lastiğinizi kontrol ederek, yabancı bir maddenin sıkışma ihtimalini, lastiğinizin kabarmasını, patlamış olmasını ya da havasının azalıp azalmadığını gözlemleyin. Yedek lastikler dahil tüm lastiklerinizi ayda en az bir kez kontrol edin. Çünkü doğru basınç ayarıyla hem lastiğinizden en doğru performansı alırsınız hem de güvenli bir sürüş sağlarsınız.

Aşınma ve yüklere dikkat

Basınç kontrolünü sabah saatlerinde yapmalısınız. Sabah saatleri, çalışmayan ve dolayısıyla soğumuş olan lastiklerinizdeki en doğru basınç değerini gösterir.. Düzensiz aşınmalara dikkat edin. Lastik sırtının belli bir bölümünde diğer bölümlere oranla daha fazla aşınma meydana geldiyse bu düzensiz bir aşınmadır. Lastiklerinizi eşit basınçta şişirerek, balans ayarlarını düzenli yaptırarak, aşırı hız yapmayarak ve fazla yük taşımayarak lastik aşınmalarından kaçınabilirsiniz.

Her yolun bir lastiği var

Lastiğinizin diş derinliğini düzenli olarak kontrol edin. Lastik sırtı ile yanakları arasında bulunan olukların arasındaki çıkıntıyı kontrol ederek lastik değişim zamanını belirleyebilirsiniz. Diş derinliği ve lastik sırtı orantısı makul seviyenin altına inmişse lastiğinizi değiştirmeyi unutmayın.. Aracınıza kapasitesinin üstünde yük alımı yapmaktan kaçının. Kapasitenin üzerinde aldığınız her yük lastiğinizin aşınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur.

“Her yolun bir lastiği var” söylemini aklınızdan çıkarmayın. Yol koşulları ve mevsimsel değişikliklere uygun lastikler kullanarak hem araç hem sağlam bir sürüş için gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin.Hız sizin olmadığı gibi lastiğinizin de dostu değil. Belirlenen hız limitleri üzerine çıkmanız lastik aşımına, diş ve sırt zedelenmesine yol açacaktır. Belirlenen seyir hızında seyahat etmeye özen gösterin. Her lastiğin bakım istediğini unutmayın. Lastiklerinizi düzenli olarak yetkili bayilerde doğru bakımdan geçirmeyi ihmal etmeyin. Doğru bakım uygulanan lastiklerden daha fazla performans alır ve uzun ömürlü olarak kullanırsınız.

Aracınızın yaşına da dikkat edin

Lastiklerinizin yerlerinin uygun şekilde olması maksimum verim ve sağlıklı bir sürüş sağlar. Araç lastiklerinize her 5000 kilometrede bir yetkili servis noktasında rotasyon işlemi uygulayarak uygun şekilde değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Rotasyon ayarından sonra, rot ve balans ayarlarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Beş yaşından büyük araç lastiklerinizde herhangi bir sorun yaşamamış olsanız dahi kontrol ettirmeyi unutmayın. Olası tehlikeleri önlemek için yolda en az bir kez yetkili lastik bayinizde genel kontrollerinizi aksatmayın.. Beş yaşını geçmiş ancak hiç kullanılmamış stepne lastiklerinizi acil durumlarda ilk yetkili incelemesine girene kadar düşük hız ve yük altında kullanarak olası riskleri minimuma indirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.