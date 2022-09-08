La Nina yılı nedir? La Nina ne demek? La Nina kışı nasıl oluyor?

Soğuk havaların hissedilmesiyle birlikte iklim bilimcilerin “La Nina yılı” açıklaması vatandaşları meraklandırdı. Peki La Nina nedir, ne demek? La Nina kışı nasıl geçiyor? İşte La Nina ile ilgili bilgiler…

Kış aylarına doğru giderken soğuk havalar hissedilmeye başlandı. İklim bilimciler tarafından bu kışın La Nina kışı olacağı söyleniyor. Bu açıklamalar sonrasında vatandaşlar “La Nina ne demek, La Nina kışı nasıl? La Nina olayı nasıl oluyor?” sorularına yanıt arıyorlar.

La Nina nedir, nasıl oluşur?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) “La Nina nedir” sorusuna şu şekilde cevap veriyor:

La Nina, Pasifik okyanusunun ekvatoryal bölgesinde, Endonezya tarafında alışılmadık derecede sıcak olan okyanus yüzey sıcaklıkları ile karakterize edilir. Başka bir bakış açısıyla, El Niño ile karşılaştırıldığında Ekvatoryal Pasifik bölgesinin Orta Amerika tarafında alışılmadık ölçüdeki soğuk okyanus suyu sıcaklıkları ile karakterize demektir.

La Nina etkileri nelerdir?

Pasifik okyanusunda gerçekleşen bu olaylar küresel iklim parametreleri üzerinde özellikle de sıcaklıklar ve yağışlar üzerinde son derece etkilidir. La Nina ilk ve en güçlü meteorolojik etkilere, oluştuğu deniz alanının en yakınında yer alan coğrafyalarda neden olur. Bu bağlamda, kış aylarındaki sıcaklıklar ABD'nin güneydoğu bölgelerinde normalden daha sıcak ve kuzeybatı kesimlerinde ise normalden daha serindir.

La Nina kışı nasıl geçer?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, La Nina kışının nasıl geçeceğine dair şu ifadeleri aktardı:

“Aşırı çölleşme de oluyor. Güney Amerika kıyılarında aşırı kurak dönem yaşandı. Orada da çöller var. Fakat bu çöller daha da çok kuraklaşıyor. Ama La Nina'nın en önemli özelliği küresel anlamdaki etkiler. Dünyanın küresel ortalama sıcaklığındaki düşüşleri getirmesi.”

La Nina soğuğu nasıl oluyor?

Dr. Bozyurt La Nina soğuğu hakkında şunları söyledi:

“Mesela bir kapalı mekanda çok soğuk sularla dolu bir havuzu düşünün. Etrafı kapalı. Bu soğuk su, etrafı daha da soğutur. Yani o soğukluk havaya yayılır. Dünyayı öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla La Nina yıllarında böyle bir etki oluyor. Aynı böyle soğuk su havuzu gibi veya bardağın içine konulmuş soğuk su etkisi yapıyor.”