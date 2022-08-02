KYK yurtlarında ücretsiz kalma nasıl oluyor? KYK yurdunda kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurdu ücretsiz kalma yaş sınırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabileceği açıklamasından sonra KYK yurtlarında kimlerin ücretsiz kalabileceği araştırılıyor. KYK yurdunda ücretsiz kalmak için kaç yaşında olmak gerek? KYK yurdu ücretsiz kalma şartları neler? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK yurtlarında ücretsiz kalınabileceğine dair açıklamasından sonra öğrenciler, KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir sorusuna yanıt arıyorlar. KYK yurtlarında ücretsiz kalma şartı nelerdir?

Ücretsiz KYK yurdunda kalma

Birçok öğrenciye yaz dönemi süresince KYK yurtlarında ücretsiz barınma imkanı verildi. 81 ilde faal olan KYK yurtları yaz dönemi boyunca ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Bu karardan sonra yaşanan yoğun talep üzerine yurtlarda ücretsiz kalacak olan gençlerin yaş sınırı da değiştirildi. Peki, KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilecek?

KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartı

Geçtiğimiz süreçte yapılan Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri müjdeleyecek bir açıklama yaptı. Gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sınırının da değiştirildiğini söyledi. Kabine toplantısından sonra gençleri sevindirmek istediğini söyleyen Erdoğan, gezmek isteyen gençler için yurtların kapısının açık olduğunu ifade etti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok talep gelmesi üzerine yaş sınırının 18-25'ten 18-30'a yükseltildiğini açıkladı.

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