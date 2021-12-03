KVKK'dan ceza yememek için...

31 Aralık’a kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına uygulanacak idari para cezası yüzde 36,20 artış ile 2 milyon 678 bin TL’ye artırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında uyum sürecini tamamlamayan ve buna ek olarak VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen 31 Aralık'a kadar VERBİS'e kayıt yaptırmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına uygulanacak idari para cezası yüzde 36,20 artış ile 2 milyon 678 bin TL'ye artırıldı.

2018 yılından itibaren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet eden, gerekli idari ve teknik tedbirleri almayan veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu 60 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.

Kayıt olma yükümlülüğü

DPC Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Sefa Karcıoğlu, kanun kapsamında belediyelerden meslek odalarına, eczacılardan avukatlara, bakkallardan onlarca işletmeyi bünyesinde bulunduran holdinglere kadar tüm gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının KVKK hükümlerini yerine getirmek ve uyum sürecini tamamlamak zorunda olduğunu, uyum sürecinin ise birkaç yazılım veya üç beş belge düzenlemekten ibaret olmadığını, kanuna uyumun bir süreç olduğun, buna ek olarak gerekli şartları sağlayan veri sorumlularının ise 31 Aralık'a kadar ayrıca VERBİS'e kayıt olmakla yükümlü olduğunu söyledi.

Herkes kayıt olmak zorunda mı?

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları.

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021 tarihine kadar VERBİS'e kayıt olmakla yükümlü.

Uyum sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

KVKK uyum süreçleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşan Karcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel Verilerin Korunması Kurulu teknik ve idari tedbirler alınmadığı için 2018 yılından itibaren veri sorumlularına 60 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulanmıştır. İş bu cezaların hiç birisi VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ile ilgili değildir. Kurul'un yayınlamış olduğu kararlar dikkate alındığında, cezaların sadece büyük şirketlere uygulanmadığını aksine, kanuna gereği gibi uyum sağlamayan ve kanunun gereklerini yerine getirmeyen eczacı, doktor, avukat gibi gerçek kişiler ile çalışan sayısı çok az veya sermayesi çok düşük onlarca firmaya dahi yüzbinlerce liralık idari yaptırım uygulandığı anlaşılmaktadır"

Para cezası tutarları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na muhalefet eden veri sorumlularına uygulanacak idari para cezaları hakkında bilgi veren Av. Sefa Karcıoğlu, “27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete'de yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 36,20 olarak açıklandı. Buna göre, Kanun'un yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumlularına uygulanacak idari yaptırım tutarı, en düşük 13.393 TL en yüksek ise 2 milyon 678 bin TL olarak güncellendi." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.