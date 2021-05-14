Kuzey Makedonyalı Arnavut yazar Mehmeti'den İsrail zulmündeki medya diline sert tepki

Kuzey Makedonyalı Arnavut gazeteci yazar Kim Mehmeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme vurgu yaparak medyanın olayları ele alışını eleştirdi.

Medyaların İsrail polisinin Mescidi Aksa Camii'nde Müslümanlara yönelik saldırıları hakkında taraflı bilgi verdiğini söyleyen Kim Mehmeti, “Dikkat ettiniz mi: Filistinliler kendilerini muhafaza etmek suretiyle İsrail polisine taşla saldırırken, uluslararası toplum şiddete son verilmesi çağrısında bulunuyor; İsrail polisi Filistinlilere terör uygularken ise aynı uluslararası toplum “taraflara” görüşmeleri sürdürmesi çağrısında bulunuyor. Bu dünya böyledir, güçsüz ve savunmasız olanlara karşı hakikat ve insanlık çoktan beri gömülüdür.” İfadelerini kullandı.

Dünyanın Filistin hakikatini nasıl öldürdüğünü geçmişin ve günümüzün medyasının en iyi şekilde tasvir ettiğini kaydeden Mehmeti, “Bir zamanlar medyalar “İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki savaş” hakkında bilgi verirdi. Günümüzde ise “İsrail-Filistin çatışmasını” iletiyorlar! Yani o medyalar günümüzde işgalciyi ve vatanını muhafaza edeni aynı kefeye koydu!” değerlendirmesinde bulundu.

– “Günümüzün korkunç “katilleri” elinde silah tutanlar değil insanlık sağırlığı “sözlüğünü” icat edip kontrol edenlerdir”

Bilgilendirme “sözlüğünün” gerçeği belirlediği ve acı gerçeğin üstünü örttüğü bir dönemde yaşandığına dikkati çeken Mehmeti, “Dahası, belki de günümüzün en korkunç “katilleri” ellerinde silah tutanlar değildir, insanlık körlüğü ve sağırlığının “sözlüğünü” icat edip kontrol edenlerdir, maalesef buna inanıp sessiz kalanlar olarak bizler de buna dâhil oluyoruz!” ifadelerini kullandı.

Mehmeti, “Şunu da unutmayalım: Filistinliler, diktatörü eleştirme cürretini gösteren bir gazetecinin öldürülüp cesedinin parça parça edildiği bir dünyanın, dini imanı dolar olmuş bir dünyanın, Arap-Müslüman dünyasının mağdurlarıdır! Ve benim gibi “Doğulu” ve “İslâmcı” birinin işbu tutumunun tüm “Batılı” Arnavutları rahatsız edeceğini bilmediğimi de zannetmeyin.” şeklinde konuştu.

– Filistinli protestocuların attığı taşlardan tırmalanan İsrailli askerlerin parmağını önemsememiz gerektiğini söyleyenlerden utanıyorum

İkinci Cihan Harbi esnasında kendilerini ve çıkarlarını tehlikeye atmak suretiyle Yahudileri Alman nazilerin tasallutundan muhafaza eden Arnavutlarla gurur duyduğunu ifade eden Mehmeti, “Aynı zamanda, Kosova'nın kurtuluşuna yardımcı olanlara ebediyen müteşekkir olan Arnavutlarla da gurur duyuyorum. Tam da bu yüzden, “çıkarlarımız” yüzünden yıkılmış olan Filistinlilerin evlerinin üzerine Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesine ve İsrailli askerler tarafından öldürülen çocuklara göz yummamız, Filistinli protestocuların attığı taşlardan tırmalanan İsrailli askerin parmağını önemsememiz gerektiğini söyleyen Arnavutlarımızdan ise utanıyorum!” dedi.

Suçsuzun ve mağdurun yanında olmaktan daha büyük bir insani çıkar olmadığının altını çizen Mehmeti, “Nihayetinde, kendi çıkarı için diğerinin yaralarını göremeyecek kör ve mazlumun çığlığını işitemeyecek kadar sağır olanlar, diğerlerinin kendisini acımasını bekleyemez ve güçsüzlerin kanını akıtıp geleceğini çiğneyenlerden de hiçbir farkı olmaz!” ifadelerini kullandı.

– Kim Mehmeti kimdir?

Kim Mehmeti 1955 yılında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya geldi. Roman ve deneme çalışmalarıyla Makedonya ve bölgenin en önemli yazarlarından birisi olarak kabul edilir. 30'a yakın romanı olan Mehmeti'nin eserleri birçok dünya diline tercüme edilmenin yanı sıra birkaç romanı Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye de tercüme edilip yayınlanmıştır.

Kim Mehmeti, hikâyenin özünü nakış gibi işleyen doğuştan bir anlatıcıdır. Zamanın döngüsel gerçekliğinde okuyucusuna büyülü Balkan karakterini, tarihin o uzun hattı boyunca yansıtmayı başarır. Metaforlarının derinliği ve roman sanatının bütün imkânlarını kullanma becerisi onu şimdiden geniş bir coğrafyanın en önemli yazarlarından biri haline getirmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.