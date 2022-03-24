Kuzey Finans; Finansal Çözüm Ortağınız Hizmete Girdi

Günümüz ekonomik koşullarında finansman konusunda alternatif ve çözüm arayan insanların işlemlerini kolaylaştırmak, bu çerçevede onlara güçlü yardımlar sağlamak için yola çıkan Kuzey Finans, hizmete girdi.

Güçlü kadrosu, alanında deneyimli personelleri ve çözüm odaklı hizmetleriyle finans sektörüne güçlü bir giriş yapan Kuzey Finans, artık tek bir tık uzağınızda. Kaliteli altyapısı ve sektördeki tecrübesiyle beklentilere anında cevap verebilme misyonu doğrultusunda hareket eden şirketin vizyonu ise finansal başarıyı ortaya çıkaracak ürünlerin tüketicilerle buluşturulmasında öncü bir yaklaşımla Türkiye'de finans danışmanlığı alanında çığır açmak.

Tüm Bankacılık İşlemleri Kuzey Finans'ta

En çok ihtiyaç duyulan başlıca krediler olan; İhtiyaç Kredisi, Taşıt Kredisi, Konut Kredisi ile Ticari Kredi gibi konularda en uygun faiz oranı ve kredi seçeneklerini müşterilerinin karşısınahızlıbir şekilde çıkararak,örnek bir danışmanlık hizmeti veren Kuzey Finans, öte yandan risk analizi, piyasana planlama gibi son derece önemli alanlarda damüşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Artık ‘Kredi Çıkar Mı?' Sorusuna Gerek Kalmayacak!

Kuzey Finans, kapsamlı ve sonuç odaklı yöntemlerle;

*Kredilerin karşılaştırılarak, en uygun kredilerin ortaya çıkartılması,

* Kredi alamayan kişilerin, kredi alamama nedenlerinin tespiti ve nedenlerin ortadan kaldırılması,

* Alabileceği limitten daha fazla kredi almak isteyen kişiler için çözümler üretilmesi,

* Kredi süreci boyunca gerçekleşen tüm resmi sürecin takibi, konularında tüm profesyonel ekibiyle süreci sizin adınıza yürüterek, müşterileri için gerekli olan kredileri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor.

Hedef: Hızlı Kredi, Anında Çözüm!

2021 yılında finansal ve kredi danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulan Kuzey Finans, müşteri taleplerine en iyi şekilde cevap vermek ve finansal ihtiyaçları kısa sürede karşılamak adına danışmanlık hizmeti sunuyor.Sürekli gelişme ve ilerleme ilkesi çerçevesinde başarı odaklı bir yaklaşımla hareket eden Kuzey Finans, bireylerin ve işletmelerin beklentilerine uygun çözümler geliştirirken kredi başvuru süreçlerinde kusursuz bir çözüm geliştirmeyi hedefliyor.

Tüm Soruların Cevabı Kuzey Finans'ta

KKB Notu Nasıl Yükselir?

Hangi Bankalar bana Uygun Hangi Bankadan Kredi Almalıyım?

Konut Kredisi Almak İstiyorum Nasıl Alabilirim?

Bankalar Hangi Müşterilere Hangi Faiz Oranlarında Kredi Sağlamaktadır?

Kredi Sicilim Bozuk Ne Yapmalıyım?

Daha detaylı hizmetleri https://www.kuzeyfinans.com.tr/ adresinden inceleyebilirsiniz. .