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TIMETURK / YAŞAM / Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-09-25 21:32:46
Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hasan Kaya (71) yönetimindeki 43 HK 203 plakalı otomobil, Şehçakır köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücünün eşi Zekiye Kaya'nın (69) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hisarcık Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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