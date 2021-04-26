Kütahya'da kumar operasyonu: 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
Kütahya'da kumar oynayan ve koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Polis ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişi için 37 bin 800 lira ceza tutanağı düzenledi.
Dernek, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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