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TIMETURK / YAŞAM / Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba yaşamını yitirdi, iki oğlu ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıları tedavisi sürüyor.

4 Saat Önce
2021-08-12 09:59:08
Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Oysu köyünde Yukarı Harmanyeri mevkisinde karşılaşan ve daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., husumetlileri Orhan, çocukları Ahmet ve Mehmet Girgin'e tabancayla ateş etti.

Başından vurulan baba öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, başına mermi isabet eden baba Orhan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet ve Mehmet Girgin ise 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen M.S. ile eşi A.Y. ve oğlu T.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İki aile arasında arazi meselesi yüzünden 11 yıl öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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