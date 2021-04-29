Kütahya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 kişi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Eroğlu yönetimindeki hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şahmelek mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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