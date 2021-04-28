Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu

Domaniç ilçesinde bir çocuk, evinin yakınındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

Muratlı köyünde ikamet eden Burak Çakır'ın, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı.

Bir süre sonra baba Turan Çakır, evinin yakınlarındaki üzüm bağlarının olduğu bahçede bulunan havuzdaki suyun yüzeyinde oğluna ait ayakkabıları fark etti.

Yaklaşık 1,5 metre derinlikteki havuza giren baba, oğlunun cansız bedenini sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürülen çocuğun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.