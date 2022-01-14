Kuryenet takip t.c. ile sorgulama işlemi yapılamamaktadır.

Kargoların durumunu öğrenmek için kargo takip numarası gerekmektedir. T.c kimlik numarası ile herhangi bir sorgulama işlemi yapılması söz konusu değildir. Fakat korgo takip numarasını öğrenmek için t.c kimlik numarasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kuryenet takip numarasını bilmeyen kişiler, takip numarasını talep ettiği zaman t.c kimlik numarası bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kargo sürecini takip etmek için t.c kimlik numarası değil, kargo takip numarası gerekmektedir.

Müşteri hizmetleri, kuryenet

Müşteri hizmetleri kuryenet ile iletişime geçilmesi gereken durumlar olabiliyor. Kargo sürecinde bazı problemler ve aksaklıklar ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda kişilere yardımcı olacak bir destek hattının bulunması gerekmektedir. Herhangi bir konuda destek talebinde bulunmak, kargo takip numarası öğrenmek veya kargo hakkında bilgi edinmek için iletişim numaraları bulunmaktadır. Kuryenet müşteri hizmetleri numarası 444 93 93 tür. Bu numarayı arayarak her konuda yardım talep edilerek, prolemlerin çözümü sağlanmaktadır.

Kuryenet calisma saatleri

Kuryenet çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içinde farklı olabiliyor. Genel olarak hangi saatlerde çalışılıp, teslimat yapıldığı konuları müşteriler tarafından merak edilen bir detaydır. Kuryenet çalışma saatleri sabah 9.00 ve akşam 17.00 arasındadır. Mesai saatleri içerisinde her konuda bilgi alarak, tüm işlemler yapılabilmektedir. Cumartesi günüde açık olmanın yanı sıra Pazar günleri çalışılmamaktadır.

Kuryenet nedir?

Kuryenet nedir? Sorusunu merak eden kişiler için Türkiye' de faaliyet gösteren büyük kargo firmalarındandır. 450 nin ütünde acentesi olmasının yanı sıra bünyesinde çalışan 3 binden fazla personeli bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 8 ilde faliyet göstermekte olan bir firmadır. Geniş çalışma saatlerine sahip olduğu için haftada 6 gün hizmet vermektedir. 7/24 müşteri hizmetleri desteği sunarak kullanıcıların herhangi bir problemde yardım almasını sağlamaktadır. Kuryenet bir günde 1 milyondan fazla dağıtım yapma kapasitesine sahip oldukça gelişmiş bir firmadır. Üç girişimci tarafından oluşturulmuştur. 1994 yılndan bu yana alanında büyüyen ve gelişen bir firmadır. Şuan için Türkiye de var olan en bürük ve en iyi hizmet veren firmalar arasında yer alır.

Kuryenet takip hakkında daha fazla bilgi almak için; https://kargo-takip.org/kuryenet-kargo-takip/245/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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