Şirketler, çalışanlarının profesyonel gelişimlerine ek olarak onların kişisel gelişimlerine de destek vermektedirler. Hatta bu destek sadece çalışanlar ile sınırlı kalmayıp çalışanların ailelerini ve çocuklarını da kapsayabiliyor.

Kurumsal gelişim eğitimlerinin amacı nedir?

Kurumsal gelişim eğitimleri atölyeleri çalışanların profesyonel hayatlarının dışında da daha mutlu, huzurlu ve daha hayattan zevk almalarını sağlıyor. Bu şekilde kendilerini daha iyi hisseden çalışanlar kendi işlerinde de daha verimli ve daha başarılı oluyorlar.

Kurumsal gelişim eğitimleri nelerdir?

Bu tip eğitimler çok farklı olabilmektedir. Sanat tarihi, heykel, çini gibi atölyeler yapılabildiği gibi tamamen çalışanların ofis ortamında daha rahat çalışmalarına yönelik eğitimler de gerçekleştirilebilir. Bilgisayar karşısında uzun süre çalışan kişilerin sıklıklar karşılaştıkları bel, sırt veya boyun ağrılarını önlemek için masa başında yapılan egzersizler ise çalışanlar açısından çok faydalıdır. Yoğun tempolu işlerde çalışan kişilerin gün boyunca yaşadıkları stresi minimum seviyeye indirmeleri için işverenlerin çalışanları için en çok tercih ettikleri eğitimlerin başında ise nefes egzersizleri gelir. Yaşadığı ana odaklanan mindfullness eğitimleri de yine son dönemin en popüler eğitimleri arasındadır.

Bunların dışında tuval boyama, akrilik ve kil atölyesi de yine en çok tercih edilen eğitimler arasında yerini aldı. Bazı şirketler ise çalışanların yaratıcılıklarını daha fazla sergileyebilecekleri kapı süsü yapımı, floral toka yapımı veya mozaik atölyesi gibi farklı aktivitelerle çalışanlarını motive etti.

Anne-babaların en çok tercih ettiği eğitimler nelerdir?

Evden çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte çalışan anne-babaların alışık olmadığı bir düzen ortaya çıktı. Özellikle anaokuluna gitmeyen 0-4 yaşında çocukları olan anne-babalar, hem çocuk bakımı hem de evden işlerini yürütme stresiyle baş başa kaldılar. Pandemi döneminde çocuklarını okul yaşında olsa dahi okula göndermeyi tercih etmeyen veliler ise yine benzer sorunlar yaşadılar. Bu dönemde işverenler; pandemide çocuklarda dikkat ve konsantrasyon bozuklukları, teknoloji bağımlılığı, çocuklarda artan kaygıların üstesinden gelme ve öfke krizlerinin önüne geçme gibi konulara odaklanarakçalışanlarına destek olmaya çalıştılar.

Yeni anne-baba olanlar veya anne-baba adayları ise kendilerini çocuklu yaşama alıştırabilmek için özellikle pandemi döneminde hamilelikte bizleri neler bekliyor, bebeklerde ilk 6 ay, katı gıdaya geçiş, uyku eğitimi ve tuvalet eğitimi gibi konulara odaklandılar.

Çalışanlarının çocuklarına da destek olmak isteyen kurumsal firmalar ise çalışanlarının çocuklarına özel satranç, kodlama, origami, yaratıcı drama, dans, bale, resim, t-shirt boyama, maket yapımı gibi birçok aktivite düzenliyorlar.

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