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Küresel ısınmanın sonucu: Dünya'nın ekseni değişti

1990'lardan bu yana buzulların erimesii Dünya'nın dönme ekseninde belirgin kaymalara neden oldu.

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Google News - Timeturk
28.04.2021 16:06:55
Küresel ısınmanın sonucu: Dünya'nın ekseni değişti

Her yıl Dünya'nın ortalama sıcaklıkları artıyor ve küresel ısınma nedeniyle buzullar hızla eriyor.

Yeni bir araştırmaya göre buzulların erimesi, 1990'lardan bu yana Dünya'nın dönme ekseninde belirgin kaymalara neden oldu.

Bilim insanlarına göre bu durum, insanların gezegene ne derece etki edebileceğini gözler önüne seriyor.

Dünya'nın coğrafi kuzey ve güney kutupları, dönme eksenine göre belirleniyor. Dünya'daki kütlelerin gezegene dağılma şeklindeki değişimler ise kutupların hareket etmesine ve eksenin kaymasına neden oluyor.

BUZ KAYBI EKSENİ DE KAYDIRIYOR

Daha önce yapılan araştırmalar sonucunda, kutuplardaki ve eksendeki kaymaya sadece okyanus akıntılarının ve Dünya'nın derinliklerindeki sıcak kaya tabakasının hareketi gibi doğal faktörlerin neden olduğu biliniyordu.

Ancak yeni araştırma, 1990'lardan bu yana okyanuslarda her yıl yüz milyarlarca tonluk buzun erimesinin, kutupların hareket etmesine neden olduğunu gösteriyor.

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, kutuplardaki kayma yönü 1990'larda batıdan doğuya doğru çarpıcı biçimde değişti.

Eriyen buzullar nedeniyle kutuplar, o dönemde 26 derece Doğu boylamına doğru ani ve hızlı bir sürüklenmeye gitti.

GÜNÜMÜZDE 17 KAT DAHA HIZLI KAYDI

Daha yakın zamanlarda ise bu kayma hız kazandı. Örneğin 1995'ten 2020'ye kadar ölçülen kayma hızı, 1981 ve 1995 arasındakine göre 17 kat fazlaydı.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'nin en sıcak üç yıldan biri olarak kayıtlara geçtiğini açıklayarak, bu tehlikeyi bir kez daha doğrulamıştı.

WMO'dan yapılan açıklamada, 2020 yılında dünyanın 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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