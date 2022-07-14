Kurbanlarımızı 340 bin kişiye ulaştırdık
Yetim Vakfı tarafından 21 ülkede kesilen kurbanlar ile 340 bin yetim ve ailelerinin sofraları şenlendi. Binlerce çocuk da yeni kıyafetleriyle mutlu bir bayramı yaşadı.
2022-07-14 16:10:21
Dünya üzerindeki yetim çocuklar için çalışmalar yapan Yetim Vakfı, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla karşıladığı Kurban Bayramı'nı 21 ülkede idrak etti. Bağışçılarımızın desteği ile 21 ülkede kurbanlar kesilerek 340 bin öksüz, yetim, sosyal yetim ve ailesine ulaştırıldı.
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