“Kurbanla Hatırla” ile Kurban Serüveni Başlıyor!

İnsani Yardım Vakfı İHH bu sene de “Kurbanla Hatırla” sloganıyla çıktığı Kurban Bayramı serüvenini hayırseverlerle buluşturuyor.

29 yıldır Asya'dan Afrika'ya birçok ülkede yaptığı çalışmalar ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik ve iyilik köprüleri kuran İHH, hayırseverlerin kurbanlarını, sadakalarını ve bağışlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyor. Afganistan'dan Somali'ye 65 ülkede kurban kesimi faaliyeti yürütecek İHH, hayırseverlerin de desteği ile 5 milyon ihtiyaç sahibine kurban bağışlarının dağıtımını yapmayı amaçlıyor. Kurban hissesini İHH ile paylaşmak isteyen hayırseverler yurtiçi ve yurtdışı bedeli olarak 1.200 TL ödeyerek bu serüvenin bir parçası olabileceklerdir.

29 yıldır İHH ile kurban serüveni

1993 yılında Türkiye'de ilk defa vekalet alınarak yapılan kurban kesimleriyle, hayırseverler ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren İHH, bu senede “Kurbanla Hatırla” sloganı ile kurban sevincini dünyanın birçok noktasına taşıyor. Kurban bağışlarını İHH'ya verecek hayırseverler, 1200 TL karşılığında bir hisse bedeli alabilecek ve çalışmaların yapılacağı ülkeler arasından birini seçip kurban hissesini o ülkeye bağışlayabilecektir.

Her sene daha da büyüyen İHH ailesi, kurban serüvenini de günden güne genişletiyor. 2020 yılında hayırseverlerin İHH'ya bağışlamış olduğu 82 bin 411 hisse ile, 4 milyon ihtiyaç sahibi kurban sevincini yaşamıştır. Bu sene, 2020 yılı verilerinin üstüne çıkmayı amaçlayan İHH, 5 milyon hedefi ile oldukça büyük bir kurban bayramı süreci yürüteceğini duyurmuştur.

İHH ekipleri neler yapacak?

İHH ekiplerinin özverili çalışması ile kurban hisselerinin Türkiye dahil 65 ülkede uygun şekillerde kesilmesi ve dağıtılması işlemi gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, İHH ekipleri sadece kurban dağıtma faaliyeti gerçekleştirmeyecek, kurban dağıtımı yapılan bölgede hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verip projelerin desteklenmesi ve yürütülmesini de sağlayacaklardır.

Bu süreçte yurtiçi ve yurtdışında insani yardım dernekleri, temsilcilikler ve partner kurumlar ile birlikte faaliyet yürütecek olan İHH, ihtiyaç sahibi insanlara en iyi şekilde kurban bağışlarını ulaştıracaktır.

Kurban serüveninde başta koronavirüs pandemisi olmak üzere, gidilen ülkede yaşanılan sorunlar, bilinmeyen rotalar ve zor şartlar dahi İHH'nın bu süreçte hayırseverler tarafından bağışlanan kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasında engel teşkil etmeyecektir.

Kurban serüveni ile İHH, birbirinden kilometrelerce uzaklıkta yaşayan fakat aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşler arasında bir iyilik ve kardeşlik köprüsü kuracaktır. Bu sayede farklı ırkta, renkte ve coğrafyada yaşayan müslüman kardeşler arasındaki ubudiyet, dayanışma ve paylaşma duyguları daha da güçlenecektir.

Öncelikle dezavantajlı bölgelerde

Bu serüvende öncelikle ihtiyacın daha elzem olduğu bölgelere yoğunlaşılacaktır. Savaş, doğal afet, yoksulluk gibi nedenlerden dolayı insanların daha zor durumda yaşadığı bölgeler kurban organizasyonunda öncelikli yerler arasında olacaktır. Bu bölgelere başta Suriye, Irak, Somali, Filistin, Yemen, Doğu Türkistan, Bangladeş ve Arakan olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı birçok dezavantajlı bölge dahildir.

Yetimlerin yüzü gülecek

Kurban organizasyonun yanı sıra, bayramların vazgeçilmezi yetimler için bayramlık kıyafet etkinliği de hız kesmeden devam edecektir. İHH'nın dev organizasyonu ile 30 ülkede 100 binden fazla yetime bayramlık kıyafet verilecektir. Bir yetim için belirlenen bayramlık kıyafet bedeli 150 TL'dir. Hayırseverler bu bedeli ödeyerek yetimlerin yüzlerini güldürebilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.