Kurbanda Kızılay modeli: Sadece 4 gün değil yıl boyu Kurban Bayramı yaşatan uygulama

Geleneksel hale getirdiği Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası ile bu yılda hayırseverlere seslenen Kızılay, Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatıyor.

Kızılay, her kurban döneminde olduğu gibi, bu sene de binlerce kilometre ötedeki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerinden ulaştırarak bayram sevincini yıl boyunca yaşatıyor.

Titizlikle Hazırlanan Konserveler Yıl Boyu Sofraları Bereketlendiriyor

Kesilen kurbanların etlerini bayram boyunca değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırma düşüncesi üzerine kurulu olan Kızılay Kurban Modeli'nde İslami usullere uygun olarak kesilen kurban bağışları, Et ve Süt Kurumu'nun modern tesislerinde kontrol edilip kavurma yapılarak 800 gramlık teneke kutularda konserveleniyor. Hijyen koşulların tüm süreç boyunca gözetildiği otomasyon sistemde nihai ürün olan kurban konserveleri yıl boyunca Kızılay'ın aşevleri ve ülke geneline yayılmış olan şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanların evlerine ulaştırılıyor.

Türk Kızılay kurban etlerini, ülkemizde ve yurt dışında büyük bir hassasiyet ve sorumluluk duygusuyla önceden tespit edilen 4 milyon gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırıyor, ayrıca kıyafet yardımları ile bayramlık sevincini yaşatarak çocukların yüzlerini güldürüyor.

Detaylı Bilgi ve Bağış İçin: https://www.kizilay.org.tr/Kurban/ .