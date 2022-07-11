Kurban çalışmaları için gittikleri Togo'dan acı haberleri geldi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın her yıl düzenlenen Kurban faaliyetleri kapsamında bu yıl Afrika'nın Togo ülkesine giden dört kişilik gönüllü ekip dün gece kuzeydeki Sokode şehrinden başkent Lome'ye hareket ettikleri sırada elim bir trafik kazası geçirdi. Kazada ikisi Türk üç kişi hayatını kaybetti.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre;

“Dün 23:00 sularında Togo da bulunan 4 kişilik kurban ekibimiz trafik kazası geçirdi. Saat 02:00 civarında kaza haberi bizlere ulaşmış olup süreç takibe alınmıştır.

Bursa şubemizden 2, Antep ve Trabzon teşkilatlarımızdan 1'er kişi olmak üzere toplam 4 kişi kaza geçirmiş olup 2 kardeşimiz şehit olmuş ve 2 kardeşimiz de yaralanmıştır.

Bursa şubemizde görevli personelimiz olan Ercan Ersoy ve Antep teşkilatımızdan Resul Çerezoğlu kaza yerinde vefat etmiştir.

Bursa şubemizden Mehmet Ali Akpınar ile Trabzon teşkilatımızdan Mustafa Aydın yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardır. Şimdilik can tehlikesi olmamak ile birlikte hastanede tedavi altındadır.”

Haksöz olarak vefat eden kardeşlerimiz Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'a Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileriz.

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