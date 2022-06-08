Kurban bayramı hangi gün? Kurban temmuzun kaçında? Kurban bayramı 2022 dini günler takvimi

Kurban bayramı hangi gün? Diyanet Kurban bayramı gününü, dini günler takviminde yayınlamıştı. Kurban bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geldi. Peki ama Kurban temmuzun kaçında? Kurban bayramı 2022 dini günler takvimi...

Diyanet Kurban bayramı gününü, dini günler takviminde yayınlamıştı. Kurban bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geldi. Peki ama Kurban temmuzun kaçında? Kurban bayramı 2022 dini günler takvimi...

Kurban bayramı hangi gün?

Diyanet Takvimine göre bu yıl kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak.

Temmuz ayının 9'u Cumartesi günü başlayacak olan kurban bayramı, resmi olarak 3 gün sürecek ve 12 Temmuz Pazartesi günü son bulacak.

Kurban bayramından sonra hangi gün iş başı yapılacak?

Temmuz ayının 9.gününde başlayacak olan kurban bayramı 3 gün sürecek. Dolayısıyla 13 Temmuz Salı günü çalışmaya devam edilecek. .