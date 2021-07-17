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TIMETURK / YAŞAM / ''Kurban Bayramı et-kan ritüeli oldu''

''Kurban Bayramı et-kan ritüeli oldu''

Mustafa İslamoğlu önümüzdeki Kurban Bayramı ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

4 Saat Önce
2021-07-17 18:04:46
''Kurban Bayramı et-kan ritüeli oldu''

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Twitter hesabından kurban ile ilgili paylaşımda bulunan İslamoğlu şu ifadeleri kullandı.

''Kurban, anlamının tam tersine dönüştü. Kurban Bayramı, kavurma festivali, boğazlama yarışı, et-kan ritüeli oldu.

Amacına o kadar yabancılaştı ki, Kitab'ın “o hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır” uyarısı yok sayıldı.

İlkedir: haddini aşan zıddına döner.''

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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