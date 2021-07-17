''Kurban Bayramı et-kan ritüeli oldu''

Mustafa İslamoğlu önümüzdeki Kurban Bayramı ile ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından kurban ile ilgili paylaşımda bulunan İslamoğlu şu ifadeleri kullandı.

''Kurban, anlamının tam tersine dönüştü. Kurban Bayramı, kavurma festivali, boğazlama yarışı, et-kan ritüeli oldu.

Amacına o kadar yabancılaştı ki, Kitab'ın “o hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır” uyarısı yok sayıldı.

İlkedir: haddini aşan zıddına döner.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.