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TIMETURK / YAŞAM / Kurban bağışlarınız İDDEF’e

Kurban bağışlarınız İDDEF’e

2004 yılında tebliğ ve medrese çalışmalarını Anadolu'ya yaymak üzere İstanbul'da kurulan İDDEF vakfı güvenilir bir şekilde toplanan bağışları ihtiyaç sahipleri ulaştırmaya devam ediyor.

2 Saat Önce
2022-06-30 14:29:38
Kurban bağışlarınız İDDEF’e

Bu Kurban Bayramı'nda da milyonlarca ihtiyaç sahibine kesilen kurbanları ulaştırmaya devam etmekte.

İDDEF HESAP NUMARALARI

Bağışınızın açıklama bölümüne bağış amacını (Su Kuyusu, Zekât vs.), isminizi ve cep telefonu numaranızı yazmayı unutmayınız.

KUVEYTTÜRK

HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN

TL 618 6759 004 TR89 0020 5000 0061 8675 9000 04

EURO 618 6759 105 TR78 0020 5000 0061 8675 9001 05

USD 618 6759 104 TR08 0020 5000 0061 8675 9001 04

ALBARAKA

HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN

TL 154 2719 001 TR03 0020 3000 0154 2719 0000 01

EUR 154 2719 003 TR46 0020 3000 0154 2719 0000 03

USD 154 2719 002 TR73 0020 3000 0154 2719 0000 02

TÜRKİYE FİNANS

HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN

TL 161 4319 001 TR89 0020 6000 5301 6143 1900 01

ZİRAAT KATILIM

HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN

TL 50 500 001 TR11 0020 9000 0005 0500 0000 10

EURO 50 500 003 TR06 0020 9000 0005 0500 0000 03

USD 50 500 002 TR33 0020 9000 0005 0500 0000 02

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0 212 621 00 65

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(212) 621 00 65 .

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