Kurban bağışlarınız İDDEF’e
2004 yılında tebliğ ve medrese çalışmalarını Anadolu'ya yaymak üzere İstanbul'da kurulan İDDEF vakfı güvenilir bir şekilde toplanan bağışları ihtiyaç sahipleri ulaştırmaya devam ediyor.
2022-06-30 14:29:38
Bu Kurban Bayramı'nda da milyonlarca ihtiyaç sahibine kesilen kurbanları ulaştırmaya devam etmekte.
İDDEF HESAP NUMARALARI
Bağışınızın açıklama bölümüne bağış amacını (Su Kuyusu, Zekât vs.), isminizi ve cep telefonu numaranızı yazmayı unutmayınız.
KUVEYTTÜRK
HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN
TL 618 6759 004 TR89 0020 5000 0061 8675 9000 04
EURO 618 6759 105 TR78 0020 5000 0061 8675 9001 05
USD 618 6759 104 TR08 0020 5000 0061 8675 9001 04
ALBARAKA
HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN
TL 154 2719 001 TR03 0020 3000 0154 2719 0000 01
EUR 154 2719 003 TR46 0020 3000 0154 2719 0000 03
USD 154 2719 002 TR73 0020 3000 0154 2719 0000 02
TÜRKİYE FİNANS
HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN
TL 161 4319 001 TR89 0020 6000 5301 6143 1900 01
ZİRAAT KATILIM
HESAP TÜRÜ HESAP NO EK NO IBAN
TL 50 500 001 TR11 0020 9000 0005 0500 0000 10
EURO 50 500 003 TR06 0020 9000 0005 0500 0000 03
USD 50 500 002 TR33 0020 9000 0005 0500 0000 02
İDDEF İLETİŞİM ADRESLERİ
İDDEF Genel Merkez
Topçular Mah. Eyüp Sultan Bulvarı
No: 19 Eyüpsultan/İstanbul
ÇAĞRI MERKEZİ
0 212 621 00 65
Diğer Temsilciliklerimiz
Fatih / Çarşamba
Balat MahManyasızade Çıkmazı No:1/A Fatih / İSTANBUL
(212) 621 00 65
Ankara
Karşıyaka Mah. Menderes Cad. 17/A Bağlum-Keçiören/ANKARA
(212) 621 00 65 .
YORUMLAR (0)