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'Kültür merkezi' değil, berber dükkanı!
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TIMETURK / YAŞAM / 'Kültür merkezi' değil, berber dükkanı!

'Kültür merkezi' değil, berber dükkanı!

Tokat'ta açtığı berber dükkanını hayalindeki gibi düzenleyen Murat Elber, iş yerine önce kitaplık ve satranç takımı koydu, sonra da piyano yerleştirdi.

2 Saat Önce
2021-09-19 18:32:59
'Kültür merkezi' değil, berber dükkanı!

Tokat'ta bir berber dükkanı, içindeki kitaplık ve piyanoyla dikkati çekiyor.

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Uzun yıllar İstanbul'da çalıştıktan sonra 5 yıl önce Tokat'a yerleşen 49 yaşındaki Murat Elber, burada da mesleğini sürdürdü. Açtığı berber dükkanını hayalindeki gibi düzenlemek isteyen Elber, iş yerine önce bir kitaplık ve satranç takımı koydu, sonra da piyano yerleştirdi.

Kitap okumak isteyenler için bir köşe de hazırlayan Elber'in iş yerine gelenler piyano çalabiliyor, satranç oynayabiliyor ya da kitap okuyabiliyor. Piyano çalmayı kendi olanaklarıyla öğrenen Elber, isteyenlere küçük bir müzik dinletisi de sunuyor.

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Elber, 37 yıldır berberlik yaptığını, Tokat'ta açtığı iş yerinde farklı bir ortam oluşturmak istediğini belirterek "Hobilerimi işimle birleştirip çalışmaya odaklandım. Hayatımda farklı şeyler olsun istedim." dedi.

Tek başına çalıştığı için salgın öncesinde de müşterilerini randevulu aldığını belirten Elber, "Buradaki ambiyansı her müşterinin bire bir yaşaması için böyle yapıyordum. Açtığımızdan bu yana her müşterimiz özel hissetsin diye randevulu çalışmaya başladık. Pandemi dönemiyle tamamen bu sistem oturdu." diye konuştu.

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İş yerini ilk açtığında müşteriler tarafından tutulmayacağı gibi bir endişe yaşadığını anlatan Elber, şöyle devam etti:

"Bir sene sonra dükkan oturdu. Bu ortamdan keyif alan müşterilerim beni daha çok tercih etti. Müşteri ile 10 dakika satranç oynayabiliyoruz. Eğer biliyorsa piyano çalıyor. İsterse ben çalıyorum piyanoyu. Kitaplarla ilgili sohbet oluyor. Önce tıraşı, sonra da bu etkinlikleri yapıyoruz. Geçinmemizi sağlayıp aynı zamanda keyif almaya çalışıyoruz. Ortamdan hoşlanıp müşterilerin birbirine söyleyip geldiği bir yer olduğu için genelde memnun kalıyorlar ama yadırgayan müşteriler de var. 'Böyle berber dükkanı olmaz.' diyen de oldu, 'Böyle bir berber dükkanı çok güzel, dünyada yok.' diyen de."

Elber, tek başına çalıştığı için günde 12 kişiyi tıraş ettiğini kaydetti.

Berberde tıraş olan Furkan Kadıoğlu da 2 yıldır Elber'in müşterisi olduğunu dile getirerek "Buraya sadece tıraş olmak için gelmiyoruz, güzel bir sohbet mekanı. Bu tarzda bir berber görmedim daha önce." ifadesini kullandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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