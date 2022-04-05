Kul hakkı namazı var mıdır? Kul hakkına nasıl girilir? Kul hakkı namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Kul hakkı namazı var mıdır? Öncelikle 'Kul hakkına nasıl girilir?' sorusu ile başlayalım. Birisinin malına ya da canına zarar vermek, iftira atmak, şakasına bile olsa korkutmak ya da üzmek, aldatmak, rüşvet almak ya da vermek, borcu ödeme süresini uzatmak, lüzumsuzca vakit almak, bekletmek gibi ve benzeri davranışlar kul hakkına girmektedir. Peki incelikli dinimizde kul hakkını ödeyebileceğimiz bir namaz mevcut mu? Kul hakkı namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Öncelikle "Kul hakkına nasıl girilir?" sorusu ile başlayalım. Birisinin malına ya da canına zarar vermek, iftira atmak, şakasına bile olsa korkutmak ya da üzmek, aldatmak, rüşvet almak ya da vermek, borcu ödeme süresini uzatmak, lüzumsuzca vakit almak, bekletmek gibi ve benzeri davranışlar kul hakkına girmektedir. Peki incelikli dinimizde kul hakkını ödeyebileceğimiz bir namaz mevcut mu? Kul hakkı namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Kul hakkı nedir?

Bir kimse bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise büyük vebali olan kul hakkını işlemiş olur. Kul hakkı pek çok sebebe bağlı olarak işlenebilir. Dolayısıyla bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onu alay etmek, küçük düşürmek, başkasının yanında aşağılamak, rencide etmekte bir kul hakkıdır.

Kul hakkı namazı var mıdır?

İslam dininde ibadetler, Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur'an'da ne de Sünnet'te “kul hakkı namazı” diye bir namazdan söz edilmiştir. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesidir. Yaptığı zulüm için de Allah'a tevbe etmelidir. Tevbe etmeden önce iki rekât namaz kılınması menduptur. Kul hakkı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kimin üzerinde birinin namusu ya da malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır, hak sahibine verilir. İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahından alınır, onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim, 10). (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Kul hakkı namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun açıkladığı üzere, kul hakkı namazı bulunmadığı gibi, kul hakkı namazının kılınışı ve rekatı da yoktur.

Kişi, kul hakkına girdiği hak sahibi ile usulünce helalleşmelidir. .