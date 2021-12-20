Kul hakkı namazı kaç rekâttır nasıl kılınır? Kul hakkı namazı var mıdır?

Kul hakkı namazı var mıdır? Müslümanların en büyük günahlarından biri olan kul hakkının bir namazı olup olmadığı araştırılıyor. Allah'ın (c.c.) kulları arasında çözülmesi gerektiği haklar için Buhari'de 'hak sahibi, hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmez' sözleriyle anlatılmıştır. Peki ama kul hakkı namazıyla kul hakkı ödenir mi? Kul hakkı namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Kul hakkı namazı var mıdır? Müslümanların en büyük günahlarından biri olan kul hakkının bir namazı olup olmadığı araştırılıyor. Allah'ın (c.c.) kulları arasında çözülmesi gerektiği haklar için Buhari'de "hak sahibi, hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmez" sözleriyle anlatılmıştır. Peki ama kul hakkı namazıyla kul hakkı ödenir mi? Kul hakkı namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Kul hakkı namazı var mıdır?

İslam dininde ibadetler, Allah ve Resûlü tarafından belirlenmiştir. Ne Kur'an'da ne de Sünnet'te “kul hakkı namazı” diye bir namazdan söz edilmiştir. Kişinin kul hakkından kurtulmasının yolu, hak sahibine hakkını vermesi ve onunla helalleşmesidir. Yaptığı zulüm için de Allah'a tevbe etmelidir. Tevbe etmeden önce iki rekât namaz kılınması menduptur. Kul hakkı konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kimin üzerinde birinin namusu ya da malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmadığı kıyamet gününden önce onunla helalleşsin. Aksi takdirde kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevabından alınır, hak sahibine verilir. İyilikleri yoksa zulüm yaptığı kardeşinin günahından alınır, onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim, 10).

Kul hakkı namazı kaç rekâttır nasıl kılınır?

Yukarıda Diyaneti İşleri Başkanlığı tarafından hadislerle açıklandığı üzere, kul hakkı namazından söz edilmediği için herhangi bir şekilde kılınması da rivayet edilmemiştir.

Kul hakkı nedir?

Kişi; bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise büyük vebali olan kul hakkına girmiş olur. Karşımızdaki kişinin istemediğimiz bir şeyi yapması, alay konusu olmak, küçük düşürülmek, başkasının yanında aşağılanmak, rencide edilmek bir kul hakkıdır.

Yaşanan durumun helalliği ise hakkı yenen ve hak yiyen kişi arasında bir mevzudur. Başka biri bu günahı bağışlayamaz, helallik alma şartı aranmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.