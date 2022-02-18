Kukuli şarkıları yıldız sanatçıları geçti

Kukuli şarkıları Sezen Aksu ve Ezhel’i geçerek 2021 yılında en çok dinlenenler arasında yer aldı.

Şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran Kukuli, ‘Turşu', ‘Paylaşmak Güzeldir', ‘Tebessüm En Güzel' gibi 7'den 70'e sevilen şarkılarıyla YouTube Music Türkiye'de son 12 ayda en çok dinlenenler arasında birinci sırada yer alarak Türkiye'nin yeni starı oldu.

Kukuli şarkılarıyla Ezhel, Sezen Aksu, Müslüm Gürses gibi Türk müziğinin önde gelen isimlerini geride bırakarak birincilik tahtına oturdu.

Hareketli ve sevimli maymun Kukuli'nin en yakın arkadaşları Tinky ve Minky ile maceralarını eğlenceli ve eğitici şarkılar eşliğinde anlatan animasyon dizi Kukuli, 2013 yılında ilk olarak YouTube'da gösterime girdi.

Kukuli'nin YouTube'da 3 milyon abonesi bulunurken aylık izlenme oranı ise 100 milyona ulaşıyor.

İlk dijital çizgi film olma özelliğine sahip Kukuli Dünya çapında da adından söz ettiriyor ve çocukların ve yetişkinlerin sevimli kahramanının hikayeleri 72 ülkede, 16 dilde dijital platformlarda ve televizyon kanallarında yayınlanıyor. .