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TIMETURK / YAŞAM / Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı

Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı

12 yaşında albüm çıkaran ve çıkardığı albümle ünlenen Küçük İbo ilgi çekici itiraflarda bulundu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı.

1 Saat Önce
2021-11-03 10:11:46
Küçük İbo yıllar sonra ortaya çıktı

Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, Karadeniz turnesine çıktı. Samsun'da başlayan turnenin ikinci durağı Fatsa Maksim Gazinosu oldu. 37 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası açıklamalarda bulundu.

ibo
İbo, “12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım” diye konuştu.

2017 yılında Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuşan şarkıcı, “Çocuğun olsa, 12 yaşında sahneye çıkarır mısın?' sorusuna, “Asla! ‘Sütünü iç, yat' diye yatağına atarım. Ama ben pişman mıyım, asla” cevabını vermişti.

Kaynak: gazetekolektif.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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