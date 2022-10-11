Küçük Dev Kadın! Basın sektöründe güçlü bir kadın Selda Çalcı

28 yıldır bu sektörün içinde güçlü, azimli, savaşçı özellikleri sayesinde bu günlere adımlarını atmıştır.

Dile kolay tam 28 yıllık bir serüven. Bilgisayarların olmadığı kasetten yayınların yapıldığı dönemlerden bu güne Türkiye radyolarının %80'ininde Radyo 2000'in yetiştirdiği yayıncıların bulunduğuna dikkat çekiyor.

Radyoculuk serüvenine kısa bir dönem TV yayıncılığı da ekleyen Çalcı, TV yayıncılığını yorucu bulduğu için TV yayıncılığını bıraktı.

Başarısının asıl kahramanının her zaman yanında olup onu destekleyen eşi İlhan Çalcı olduğunu söylüyor. Ve devam ediyor; "Radyoculuk bir aşktır. Eğer sadece para kazanmak için bu işi yaparsanız ve içinizde radyo aşkı yoksa bu işi başaramazsınız." Yıllardır işini ve programlarını severek yapan Selda Çalcı haftaiçi her gün 16:00 ile 18:00 arası Sevgiye Yolculuk Selda adı ile 90.6 Radyo 2000'de yayında. .