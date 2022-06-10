Kübra isminin anlamı nedir? Kübra Kur'anda geçiyor mu? Kübra kökeni nereden gelir? Kübra sıklıkla duyduğumuz bir isim. Fakat anlamı bilinmiyor. İşte merak edilen detaylar...

Kübra isminin anlamı nedir? Kübra Kur'anda geçiyor mu? Kübra kökeni nereden gelir? Kübra sıklıkla duyduğumuz bir isim. Fakat anlamı bilinmiyor. İşte merak edilen detaylar...

Kübra isminin anlamı nedir?

Kübra ismi en büyük, en büyük olan ya da daha büyük anlamlarına gelen bir isimdir. Kübra ülkemizde birçok kişi tarafından tercih edilen kız bebek isimlerinden biridir.

Kübra Kuran'da geçiyor mu?

Kübra; Kuran'da Necm Suresi 18. ayet, Taha 23. ayet ve Duhan 16. ayette geçer.

Kübra isminin kökeni neredem gelir?

Kübra, Arapça kökenli bir kelimedir.

Kübra bebeğe isim olarak verilir mi?

Ülkemizde de binlerce örneğini gördüğümüz Kübra isminin çocuğa verilmesinde bir sakınca yoktur.