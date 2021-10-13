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TIMETURK / YAŞAM / Kübra Ceylan: “Kıyafet Seçiminde Renkler Çok Önemli!”

Kübra Ceylan: “Kıyafet Seçiminde Renkler Çok Önemli!”

YKZ Kübra Ceylan markasının kurucusu moda tasarımcı Kübra Ceylan, kıyafet seçiminde renklerin öneminden bahsetti.

1 Gün Önce
2021-10-13 17:32:54
Kübra Ceylan: “Kıyafet Seçiminde Renkler Çok Önemli!”

Yaptığı değerlendirmede “Başarılı bir kombin yapmak istiyorsanız eğer kıyafet seçimine önem vermeniz gerekir. Birçok kişi, ‘Kıyafet seçiminde nelere dikkat etmeliyim?' sorusunun cevabını merak ediyor. Aslında birçok kadının da bildiği üzere kıyafet seçiminde renkler çok önemli. Başarılı bir kombin için zıt ya da birbiriyle aynı tonda renkler seçebilirsiniz. Renklerin birbiriyle uyumlu olmasına özen göstermelisiniz.” Şeklinde uyarıda da bulunan Ceylan, renk uyumunda ten rengine göre seçimin de önemli olduğunu da açıkladı.

Renklerin kombin oluşturmadaki yeriyle ilgili düşüncelerini dile getiren Ceylan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Renklerin birbiriyle yakaladığı uyum kadar ten renginizle de uyumlu olması gerekiyor. Bu hususa dikkat etmediğiniz takdirde istediğiniz kombini oluşturamayabilirsiniz. Ayrıca kombinleri hangi ortam için yapacağınız da çok önemli. Özel bir davete gidiyorsanız eğer siyah sizin için kurtarıcı olacaktır. Çünkü siyah rengin asil bir havası vardır. Gün içerisinde arkadaş buluşmaları için rengarenk kıyafetler seçebilirsiniz.”

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Kendinize Uygun Renkleri Seçin, Renkler Sizi Yansıtsın!

Renk seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarına devam eden Kübra Ceylan, “Hangi renkleri seviyorsunuz, bu soru çok önemli. Bu nedenle sevdiğiniz renkleri tespit edin. Kendinizi içerisinde mutlu hissedeceğiniz kıyafetler, hayata çok daha pozitif bakmanızı sağlayacaktır. Her kombin, aslında sizi mutlu edecek bir araçtır.” şeklinde görüşlerini belirtti.

Kendisine ait bir marka kuran Kübra Ceylan “Ben, bir kadının hangi renklerle mutlu olacağı üzerinde kafa yoruyorum. Bu kadınların kendilerini iyi hissedebileceği tasarımlar oluşturmamı sağlıyor. Tasarımlarımı web sitem üzerinden hedef kitlemle buluşturuyor, onların bu kıyafetlere kolaylıkla ulaşım sağlaması için çalışmalar gerçekleştiriyor.” sözleriyle kombin yapmada renklerin önemini vurgulayan Ceylan, “Her kadın, her ortamda tarzını ön plana çıkarmak ister. Bu noktada başarılı bir kombin için her faktöre dikkat etmeli ve kombin yapmak için vakit ayırmalısınız.” Şeklindeki sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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