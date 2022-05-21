Kripto Para Borsasının Yeni Öncüsü Türkiye Olabilir!

Web 3.0 ile dünya genelinde kripto para borsalarında büyük bir artış gözlenmekte.

Bu sektördegeniş bir alana hitap edebilen Dapprex, tüm yatırım faaliyetlerini Türkiye'de gerçekleştirme kararı aldı. Bu kararla birlikte kripto borsası alanında Türkiye için büyük bir faaliyet olacak. 40 milyon dolarlık bir yatırım faaliyeti olacak olan bu kararın önemine dair Dapprex CEO'su ve NBO Holding CFO'suUtkuALPAĞUT bu konuyla ilgili birtakım açıklamalarda bulundu; “Ülkemize yapacak olduğumuz bu yatırım faaliyetlerinden dolayı oldukça büyük bir heyecan ve sevinç duymaktayız. Yazılım alanında ve firmamız bünyesinde gençlerimize ücretsiz eğitimlervermeye başladık. Bu nedenle gençlerimizin, kendilerini geliştirerek yeni faaliyetlerde ve projelerde katkı sağlayabilmelerini gerçekleştirebilme arzusu içerisindeyiz. Hem firma bünyemize hem de ülkemize kendilerini kazandırmak istiyoruz.”

Akademi Kurmayı Düşünüyorlar Mı?

NBO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak OLCAY, bu planın şu anlık bir ilerleme süreci içerisinde yer aldığını, yurtdışında yer alan tüm firmalarının da Türkiye'ye yönelim sağlayacağını belirtti. İş hayatında eğitimin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu belirten NBO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak OLCAY,farklı sektörlerde yeni şirketlerinin de kurulmakta olduğunu ve gelişim faaliyetlerinin bu akademilerledestekleneceğini söyledi. Bu akademik faaliyetler, gelişimin daha da hız kazanmasına ve faaliyetlerin daha da sağlıklı gerçekleşmesine katkı sağlayacak.

Web 3.0 Ülkemizi Nasıl Etkileyecek?

Kripto para borsası herkes tarafından sık sık gündeme getirildiği ve günümüzde birçok Türk kullanıcının da yatırım piyasası olarak tercih ettiği bilinmektedir. Ülke üzerinde Web 3.0 aracılığıyla elde edilen gelişmeler sonucunda kazanımlarımızdan biride ülkemizin bu piyasada hakimiyet alanının gelişeceği ve belki de ileride büyük bir Türk borsası haline gelebilecek oluşudur. Gençlere verilecek olan ücretsiz eğitimler aracılığıyla birçok kitle bu konuda daha hızlı bilinçlenecek ve öğrenim sürecigelişecektir. .