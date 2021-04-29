Kreşler açıldı mı? Tam kapanmada kreşler açık mı? Anaokulları tam kapanmada açık olacak mı?

Kreşler açıldı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmada kreşler ve anaokulları ile ilgili istisnanın gelebileceğini belirtmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da tam kapanma döneminde kreşlerin ve anaokulların durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanmada muaf olan aileler de kapanmada kreşler açıldı mı diye sormaya başladı. Peki tam kapanmada kreşler açık mı, tam kapanmada kreşler açık olacak mı? Kapanmada anaokulları tam kapanmada açık olacak mı? Anasınıfları ve kreşler açık olacak mı?

Kreşler açıldı mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanmada kreşler ve anaokulları ile ilgili istisnanın gelebileceğini belirtmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da tam kapanma döneminde kreşlerin ve anaokulların durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Tam kapanmada muaf olan aileler de kapanmada kreşler açıldı mı diye sormaya başladı. Peki tam kapanmada kreşler açık mı, tam kapanmada kreşler açık olacak mı? Kapanmada anaokulları tam kapanmada açık olacak mı? Anasınıfları ve kreşler açık olacak mı?

Anaokulu ve kreşlerle ilgili kapanamda çalışacak aileleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Süleyman Soylu'nun günler öncesinden yaptığı açıklamada kreşlerin ve anaokullar için istisna gelebileceği belirtilmişti. Son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Peki kreşler açıldı mı? Tam kapanmada kreşler açık olacak mı? Tam kapanmada kreşler açık mı?

Tam kapanmada kreşler açıldı mı?

Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan kreşlerin dumuna dair flaş bir açıklama geldi. 29 Nisan imle 17 Mayıs arasında kesintisiz devam edecek tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan ailelerin çocuklarına kreşler açık olacak. Bu kapsamda 17 gün boyunca sürecek kısıtlama döneminden muaf kişiler, çocuklarını kreşlere bırakabilecek.

İçişlieri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleymn Soylu alınan tam kapanma kararından sonra video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda, 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi. Tedbirler arasında olan kreş ve anaokullarının kapanması durumu da konuşuldu. Bakan Soylu kreş ve anaokulları ile ilgili istisnanın gelebileceğini belirtti.

Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz. Eğer bu hareketliliği, mobilizasyonu, istisnaları mümkün olduğunca azaltırsak bu hepimizin faydasına. Bazı gruplar var, 'Bize de istisna yapın' diyorlar. Bir önceki kısmi kısıtlama genelgemizde 'kamuda çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olanlara izin verilsin' dedik. İşin o kısmını çözmüş olduk. Özel sektör çalışanlarının çocuklarını nereye bırakacaklarını da gözetmemiz lazım. O konuda arkadaşlarımızla dün akşam da konuştuk. Bu konuda ilgili iki bakanlığımız herhangi bir tedbir ortaya koymadan bizim bir istisna ortaya koymamız elbette ki doğru olmaz. Biz çok az istisnayla bu dönemi aşalım istiyoruz" diye konuştu.

Tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

* İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

* Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

* Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

* Tüm sınavlar ertelenecek.

* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

* Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

* Uzaktan çalışan kamupersoneli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.