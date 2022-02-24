Kraliçe Elizabeth öldü mü? Saraydan açıklama geldi! Kraliçenin sanal toplantıları iptal edilmişti

Kraliçe Elizabeth öldü mü? Son yapılan açıklamalara göre Kraliçe Elizabeth'n koronavirüse yakalandığı belirtildi. Kraliçenin sanal toplantılarını da iptal etmesi üzerine sosyal medya çalkalanmaya başladı. Peki ama Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Buckingham Sarayı'ndan ne açıklama geldi? Kraliçe Elizabeth ne zaman öldü? İşte detaylar...

Son yapılan açıklamalara göre Kraliçe Elizabeth'n koronavirüse yakalandığı belirtildi. Kraliçenin sanal toplantılarını da iptal etmesi üzerine sosyal medya çalkalanmaya başladı. Peki ama Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Buckingham Sarayı'ndan ne açıklama geldi?

Kraliçe Elizabeth öldü mü?

Kraliçe Elizabeth'in koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada Buckingham Sarayı konuşulmaya başlanmıştı. Kraliçenin son olarak sanal toplantılarını da iptal etmesinin üzerine sarayan ikinci bir açıklama geldi. 'Majesteleri, hafif soğuk algınlığı semptomları yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da bazı görevlerine devam etmeyi bekliyor. Kraliçe tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek' denildi.

Geçtiğimiz haftalarda Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles da Kovid-19'a yakalamıştı. İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Prens Charles'in 8 Şubat günü kraliçe ile görüşmesinden sonra hastalandığı düşünülüyor.

6 Şubat 1952'de ilk tahta çıkışından bu yana tahttaki 70'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberleri doğru değil. Saraydan bu durumu doğrulayan bir haber verilmedi. .