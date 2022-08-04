KPSS adaylarının motivasyonu düştü I KPSS adayları şimdi ne yapacak? KPSS'ye tekrar hazırlanmak

Memur olmak isteyen 1 milyonun üzerinde adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) iptal edildi, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelendi. Yeni KPSS takvimi ise 17 Eylül'de başlayacak. Motivasyonu düşen adaylar ne yapacak? Tekrar sınava nasıl hazırlanacaklar. Öneriler haberimizde...

KPSS sınavına giren ve sınavı iptal olan 1 milyonun üzerinde adayın planları değişti. Adaylar şimdi tekrardan sınava hazırlanmak, planlarını değiştirmek zorunda. Hem adaylar hem de aileler, büyük hayal kırıklığı yaşarken adayların yeni sınav için tekrar konsantre olmaları gerekiyor. Ama nasıl? Eğitim Danışmanı, Akademisyen Ecehan Ersöz, KPSS'ye girecek adaylara önerilerde bulundu.

‘Kontrolü elde tutun'

Adayların zor bir dönemden geçtiğini belirten Ersöz, “Uzun hazırlık süreci sonrasında sınava giren adaylarımız, artık sınav sonucunu beklemeye hazırlanırken bu haberle gerçekleşecek yeni sınav üzerinde düşünmeye başladı. Sınavınız belki çok iyi belki de istediğiniz gibi geçmemişti. Her iki durum içinde yeniden yapılacak sınav için konsantrasyonu kaybetmemek, içinde bulunduğumuz süreçte yapılabilecek en iyi yaklaşım diyebiliriz. Sınavın iptali moralimizi bozmuş olsa da bu sınavın ilkinden daha iyi geçebileceğini düşünerek tekrar yapmak sonradan yaşanacak pişmanlığa engel olabilir. Böyle durumlarda özyönetimi ve kontrolü elde tutmak oldukça önemli” dedi.

‘Pes etme psikolojisine dikkat'

Ailelerin adayların sınav maratonundaki en önemli destekçisi olduğunu belirten Ersöz, “Sınavlara aslında birlikte hazırlanıyorlar. Yaşanan bu durumun aşılmasında ailelerin payı büyük olacak. İkinci kez bu süreci yaşayacak olmaları konusundaki streslerinde hak veriyorum. Fakat memur olmak isteyen ve bu konuda uzun zamandır emek veren, kendisine yatırım yapan adaylarımızın bu çabalarının boşa gitmemesi için aileler onlara bu süreçte destek olmalı. Bu süreçte adaylar için en tehlikeli durum pes etmiş, tekrar girmek istememe ya da vazgeçme psikolojisine girmek olacaktır. Kendi gelecekleri için bu süreci çok kolay olmasa da stres ve gerginlik seviyelerini yükseltmeden geçirmeye çalışmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

‘Tekrarı bırakmayın'

Yeni sınav için konsantrasyonu yüksek tutmanın önemli olduğunu aktaran Ersöz, “Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlaması planlanıyor. Yaklaşık 1,5 aylık bir süre var. Adaylar, eriştikleri performans seviyesini korumak adına tekrara devam etmeleri ve bunu kendileri için yapmaları gerektiğini düşünmeleri gerekiyor. İptalin ardından haliyle haklı olarak şu an stres ve kaygı seviyesi son derece yüksek. Şu an yaz döneminde olmamızdan dolayı da hak veriyorum ki birden eski çalışma temposuna girmek çok da kolay değil. Performansı belli seviyede tutmak için ise soru çözmek ve tekrar çok önemli. Yeniden bu konsantrasyona geçiş konusunda kendilerini cesaretlendirmelerini ailelerinde gençlerimizi olumlu bir tutumla teşvik etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olumsuz düşüncelerden uzak durulmalı

“Sınavım ya eskisi kadar iyi geçmezse” gibi olumsuz düşüncelerden uzak durulması gerektiğine dikkat çeken Ersöz, şunları söyledi: “Bu sınava girmeye kendi hayalleri ve idealleri doğrultusunda karar verdiler. İkinci kez girmek için gereken motivasyonu sağlamak için bu hayallerini hep canlı tutmalılar. Şartlar ve koşullar zorlasa da yatırım yaptığımız, emek verdiğimiz bir hayalden vazgeçmemek gerekiyor.”