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TIMETURK / YAŞAM / Koyunlar kurt saldırısından kaçamadı

Koyunlar kurt saldırısından kaçamadı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, ağıla giren 2 kurt, 13 koyunu öldürdü, 24'ünü de yaraladı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Dakika Önce
2021-10-27 22:15:57
Koyunlar kurt saldırısından kaçamadı

Olay, dün gece yarısı ilçede hayvancılıkla geçimini sağlayan Ethem Şahin'e (70) ait ağılda meydana geldi. Şahin'in koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla 2 kurt girdi. Kurtların saldırısına uğrayan koyunlardan 13'ü ölürken, 24'ü ise yaralandı. Kurtlar, daha sonra girdikleri açıklıktan geri çıkarak araziye kaçtı.

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Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ağıla gelen Şahin, ölen ve yaralanan koyunlarını gördü. Hayvanlarının ölümüne büyük üzüntü yaşayan Ethem Şahin, daha önceden taktırdığı güvenlik kamerasının görüntülerini incelediğinde gece yarısı gelen iki kurdun telleri aşıp koyunlara saldırdığını gördü.

'BORÇLA ALMIŞTIM'

8 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Ethem Şahin, "45 hayvanım vardı. 13'ünü kurtlar telef etmiş. 24'ünü ise yaralamış. Yaralı olan koyunlarım da bir bir ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin TL zararım var. Bu hayvanları zaten borçla almıştım. Borcumu şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum" dedi.

'KAÇAN KOYUNLAR TANDIR DAMINA SIĞINMIŞ'

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Ethem Şahin'in oğlu Süleyman Şahin ise annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını, hayvanlarını kurtların telef ettiğini söyleyerek, "Olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandır damına sığınmışlar. Çoğu yaralı şekildeydi. Şimdi gördüğünüz gibi yaralı olan koyunlar da bir bir ölüyor" ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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