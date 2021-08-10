'Kovid piyangosu' ile dolandırıyorlar

Dolandırıcılar kovid-19 salgınını fırsata çevirmek için adeta seferber. Dünya Sağlık Örgütü, sözde kurumsal isimlerle ödül vaadinde bulunanlara karşı dikkatli olunması çağrısını yineledi

Dolandırıcılık tüm dünyanın mücadele ettiği önemli konulardan. Pandemi sürecinde dahi boş durmayan dolandırıcılar sahte "Kovid-19 Tazminat Piyango Ödülü" ile de uluslararası alanda iş başındalar.

Dünya sağlık Örgütü resmi açıklama yaparak bu dolandırıcılığa itibar edilmemesi gerektiğini ve online ortamlarda da bu tarz "ödül"lere aldanılmaması çağrısını yaparak güvenlik sistemini de geliştirme yönünde adımlar atıyor...

Uluslararası "ödül" oyunu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "Capital Finance, Inc. Londra adı altında hareket eden dolandırıcılar" tarafından dağıtılan yazışmaların, alıcılara bir ABD'nin lehtar/kazanan olarak seçildiklerini yanlış bir şekilde bildirdiği konusunda uyarıldı.Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak maruz kalınan kayıp ve zararlar için 1 milyon dolarlık piyango tazminat ödülünün ödenmesine dair içerikler bulunduğuna dikkat çekildi.

Kurumları kullanıyorlar

Bu sahte yazışmalar, sözde “Kovid-19 Piyango Tazminat Ödülünün” size Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Bill & Melinda Gates Vakfı (BMGF) ile birlikte DSÖ tarafından getirildiği iddiasında bulunuluyor.

Londra'da bir finansal yönetim firması olduklarını iddia eden dolandırıcılar, “COVID-19 Piyango Tazminat Ödülü”nün ödemesini işlemek üzere DSÖ tarafından atandıklarını yanlış bir şekilde belirtiyorlar.

Ek olarak, bu dolandırıcılık, alıcılardan dolandırıcılara acilen göndermelerini talep etmek dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu tür sahte yazışmaların alıcılarından kişisel bilgileri ve bazı durumlarda parayı elde etmeye çalışmaktalar. Alıcının pasaportunun bir kopyası veya kimlik belgesi, uyruğu, mesleği ve dolandırıcıların hileli piyango tazminatı ödül ödemesini işleme koymasını sağlamak için alıcının posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası da istenmekte.

Sağlık Örgütü açıklama geçmek durumunda kaldı

Dünya Sağlık Örgütü, “COVID-19 Piyango Tazminat Ödülü”nün, DSÖ adına farklı kanallar aracılığıyla (örn. e-posta yoluyla, www.capitalfinanceinc.net, vb.) Bu bağlamda, DSÖ kamuoyuna şu açıklamayı geçmek durumunda kaldı:

“COVID-19 Piyango Tazminat Ödülü” sahte bir dolandırıcılıktır;Kayıtlarımıza göre, DSÖ hiçbir zaman Capital Finance, Inc. adına herhangi bir kuruluşla herhangi bir sözleşme ilişkisine girmemiş veya atamamıştır;DSÖ, “COVID-19 Piyango Tazminat Ödülü” dolandırıcılık dolandırıcılığına hiçbir şekilde dahil değildir veya ilişkili değildir;DSÖ, COVID-19 pandemisinin etkisi nedeniyle adları veya iletişim bilgileri rastgele seçilmiş olduğu iddia edilen kişilere tazmin etmek için bir piyango ödülü teklif etmemekte veya yürütmemektedir; DSÖ piyango düzenlemez ve ödüller, fonlar, sertifikalar, banka ve/veya otomatik vezne makinesi (ATM) kartları veya İnternet dolandırıcılığı için tazminat sunmaz;

DSÖ, bireylerden banka hesaplarını ve/veya pasaport veya kimlik kartı kopyaları, posta adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları veya meslekler gibi diğer kişisel bilgilerini vermelerini talep etmez.

Kişisel güvenliğinizi sağlayın

DSÖ,sözkonusu yazışmaların alıcılarının, bu tür yazışmalar ve talepler konusunda son derece dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Uluslararası dolandırıcılara karşı kişisel güvenlik oluşturulmasının önemine değinen bilişim uzmanları da tüm Avrupa ülkelerinde vatandaşların hassas davranarak karşılarındaki kişi ve sözde kurumsal kişiliklerle yazışmalarında daha dikkatli olunması çağrısını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.