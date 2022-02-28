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Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak
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TIMETURK / YAŞAM / Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı yapmış olduğu duyuruda 1.125 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağına dair bir ilan yayınladı. Farklı birimlerde çalıştırılacak olan güvenliklerin hangi şehirlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki koruma ve güvenlik görevlisi alım şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlatılacak? İşte merak edilen detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-28 17:25:26
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak

Adalet Bakanlığı yapmış olduğu duyuruda 1.125 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağına dair bir ilan yayınladı. Farklı birimlerde çalıştırılacak olan güvenliklerin hangi şehirlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki koruma ve güvenlik görevlisi alım şartları nelerdir, başvurular ne zaman başlatılacak? İşte merak edilen detaylar...

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" açıklamasını yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre 1 Mart günü sınavlara ve başvuru şartlarına ilişkin bütün detaylar paylaşılacak.

adalet bakanlığı personel alımı_1

Hangi illerde Koruma ve Güvenlik Görevlisi alınacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 1 Mart tarihinde detaylar açıklanacak ve hangi il, ilçelerde alım yapılacağı belirtilecek.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım şartları nelerdir?

Henüz koruma ve güvenlik görevlisi alımlarına ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasından sonra alım şartları, başvuru kılavuzu ve tarihini haberin içerisinden güncel olarak takip edebilirsiniz. .

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