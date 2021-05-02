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Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Işık hayatını kaybetti

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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02.05.2021 09:18:01
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Işık hayatını kaybetti

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık (50), koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, bir süre önce koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Işık'ın yoğum bakım ünitesinde entübe olduğu ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi de Işık'ın vefatına yönelik başsağlığı mesajı yayımlandı. Taziye mesajında, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık vefat etmiştir. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan