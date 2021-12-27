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Koronadan ölen her kişi için 9 bin dolarlık cenaze yardımı
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TIMETURK / YAŞAM / Koronadan ölen her kişi için 9 bin dolarlık cenaze yardımı

Koronadan ölen her kişi için 9 bin dolarlık cenaze yardımı

ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Kovid-19'dan yakınını kaybedenlere cenaze masrafı olarak 9 bin dolara kadar yardımda bulunuyor.

49 Dakika Önce
2021-12-27 01:00:36
Koronadan ölen her kişi için 9 bin dolarlık cenaze yardımı

Geri ödemeye hak kazanabilmek için, 16 Mayıs 2020'den sonra ölenlerin ölüm belgelerinde ölümün COVID-19'a atfedildiğini belirtmesi gerekir. Üst sınırı 9 bin dolar olarak belirlenen yardım için uygulanan prosedürler 30 günden az sürüyor. Türk Telekom

Yardım programı kapsmında Kaliforniya'da 74 bin, Teksas'ta 21 bin kişiye ödeme yapıldı. Tüm eyaletlerden yapılan başvuru miktarı ise 141 milyon doları geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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