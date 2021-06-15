DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere'den Apple ve Google’a inceleme
''Alaattin Çakıcı, 'çekil' talimatı ile Kıbrıs'a gitti'' iddiası: Çakıcı’nın danışmanından yanıt
Randevusuz aşı yapılır mı? Randevu almayan aşı olabilir mi? Randevusuz aşı nerede yapılıyor?
Tuğçe Kazaz'dan 'ikinci dil' çıkışı: 'Atatürk'ü o sövdüğünüz Osmanlı yetiştirdi'
Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı?
Almanya’da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde
Bilim insanları uzayda yay şeklinde bir yapı keşfetti
Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz korona aşısı yapılır mı?
Garaudy: İsrail yok olmaya mahkûmdur!
Türkiye’nin en yakın dostu ve tehdit oluşturan ülkeler
Erdoğan ile Aliyev 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı: ''Şuşa'da konsolosluk açacağız''
2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başladı mı? Bekçi başvuruları nereden yapılır?
Korkutan görüntü! 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
“Orta Afrika’daki sivil ölümlerin arkasında Rus paralı askerleri var”
ANALİZ: Avrupa ve ABD arasındaki 'Çin' düğümü

Korkutan görüntü! 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, derinliği yer yer 1-2 metreyi bulan yarık oluştu. Bölge halkını tedirgin eden yarığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 16:39:31
Korkutan görüntü! 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

Derekarabağ köyü yolu ve bölgedeki tarım arazileri üzerinde bu sabah yarıklar oluştuğunu görenler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede uzunluğu 1 kilometre, derinliği ise 1-2 metreyi bulan yarıklar olduğunu belirledi.

İş makinesiyle taşınan kumla, yoldaki yarıklar kapatıldı.

Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Keskin ve jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Halk, kendilerini tedirgin eden durumla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapılmasını istedi. AFAD, yarıkların nasıl oluştuğunu belirlemek için uzman ekip görevlendirdi.

Benzer durumların, önceki yıllarda yakın çevredeki Dipevler köyüyle Bolvadin'in çeşitli mahallelerinde de görüldüğü belirtildi. Bölgeden bir fay hattının geçtiği, yarık ve çukurların bundan kaynaklanmış olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş